Jaunā Covid-19 paveida dēļ liedz ceļošanu uz vairākām Āfrikas valstīm

Ministru kabinets piektdien, 26. novembrī, ārkārtas sēdē nolēma aizliegt ceļojumus uz un no Dienvidāfrikas Republikas, Lesoto, Botsvānas, Zimbabves, Mozambikas, Namībijas, Svazilendas un Zambijas, lai ierobežotu šajās valstīs identificētā jaunā SARS CoV-2 vīrusa paveida B.1.1.529 izplatību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valdības pieņemtie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz aizliegt ieceļot Latvijā personām, kuras pēdējo desmit dienu laikā uzturējušās kādā no minētajām septiņām Āfrikas valstīm.

Šis liegums neattieksies uz Latvijas valstspiederīgajiem vai Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā. Bet šīm personām būs pienākums:

uzrādīt Covid-19 testa, kas veikts 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas teritorijā, rezultātu;

veikt Covid-19 testu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ieceļošanas Latvijas teritorijā un astoņu dienā pēc ieceļošanas Latvijā;

nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijā doties uz tūrisma mītni, lai ievērotu pašizolāciju 10 dienas pēc izbraukšanas no šī rīkojumā minētās ļoti augsta riska valsts;

informēt tūrisma mītni par to, ka persona uzturējusies šajā rīkojumā minētajā ļoti augsta riska valstī un viņai ir pienākums ievēro pašizolāciju.

Tāpat noteikts, ka gadījumā, ka ja no šīm valstīm ieceļojusī persona neievēros pašizolāciju tūrisma mītnē, šīs personas mājsaimniecības locekļiem, kas nonākuši kontaktā ar minēto ieceļojušo personu, būs pienākums ievērot pašizolāciju dzīvesvietā, uzturēšanās mītnē vai tūrisma mītnē.

Veselības ministrija informēja, ka šā gada 25. novembrī Āfrikas slimību kontroles centrs ir paziņojis par jaunu SARS CoV-2 vīrusa paveidu B.1.1.529, kas identificēts Dienvidāfrikā un vairākās citās Āfrikas valstīs. Jaunais vīrusa paveids ir identificēts 77 sekvencētos paraugos laikā no 12. līdz 20. novembrim 59 paraugos Gautengas provincē Dienvidāfrikā, sešos paraugos Botsvānā un vienā paraugā Honkongā.

Tāpat ministrijā atzina, ka patlaban ir saņemta informācija par to, ka jaunais vīrusa paveids ir identificēts arī Izraēlā un Beļģijā. Savukārt Dienvidāfrikas Gautengas provincē šobrīd ir novērojams straujš slimības pieaugums.

"B.1.1.529. ir saistīts ar daudzām mutācijām vīrusa genomā. Kā ir novērtējuši Eiropas slimību profilakses un kontroles centra speciālisti, jaunais vīrusa paveids iespējas ir saistīts ar augstāku infekciozitāti un tas ātri var aizvieto delta variantu," secina Veselības ministrija, piebilstot, ka patlaban vēl nav pieejama pietiekama objektīva informācija situācijas detalizētākai izvērtēšanai. Pirmā kvalitatīvā informācija no virusoloģiskajiem pētījumiem būs ne ātrā kā pēc divām nedēļām.

Jau vēstīts, ka Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) zinātnieki ceturtdien paziņoja, ka ir konstatējuši jaunu Covid-19 variantu ar lielu skaitu mutāciju, un vainoja to straujā Covid-19 infekcijas gadījumu skaita pieaugumā.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena piektdien paziņojusi, ka ierosinās pārtraukt avioreisus uz Eiropas Savienību no Āfrikas dienvidu valstīm, kur izplatās jauns Covid-19 paveids, kas varētu būt lipīgāks par Covid-19 delta variantu.

Itālija jau ir paziņojusi, ka slēdz robežu tiem, kas pēdējā laikā ir bijuši Dienvidāfrikā un vēl vairākās valstīs, kur izplatījies jaunais vīrusa paveids, ziņo ārvalstu mediji.

DĀR, kas ir Covid-19 vissmagāk skartā Āfrikas valsts, vienā dienā reģistrēto jauno inficēšanās gadījumu skaits ir desmitkāršojies kopš mēneša sākuma – no 106 līdz apmēram 1200.

Reaģējot uz šo ziņu, Lielbritānija no piektdienas aizliegusi jebkādu ieceļošanu no sešām Āfrikas dienviddaļas valstīm – DĀR, Botsvanas, Esvatini, Lesoto, Namībijas un Zimbabves. Izraēla aizliegusi ieceļošanu no šīm sešām valstīm, kā arī no Mozambikas.

Savukārt Vācija no Āfrikas dienvidu valstīm ļaus ieceļot tikai saviem pilsoņiem, kuriem pēc ierašanās Vācijā 14 dienas būs jāuzturas karantīnā.