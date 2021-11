Jaunā Covid-19 paveida izplatīšanās dēļ arī Latvijā varētu pastiprināt ieceļošanas noteikumus

Saistībā ar jaunā Covid-19 paveida atklāšanu, kas izplatījies Dienvidāfrikas Republikā, Latvijā varētu tikt pastiprināti ieceļošanas noteikumi, mikroblogošanas vietnē "Twitter" piektdien ziņo veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Tāpat piektdien Covid-19 pārvaldības parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) informēja, ka patlaban Pavļuts, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) un satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) piedalās Eiropas Savienības (ES) līmeņa sarunās par iespējamiem jauniem pasākumiem saistībā ar Covid-19 jaunā paveida ierobežošanu.

Premjers pieļāva, ka varētu tikt ieviesti ieceļošanas ierobežojumi ES no valstīm, kurās konstatēts jaunais Covid-19 paveids.

"Īsi sakot, sērga diemžēl tik ātri pasaulē nebeigsies, jo vīruss maina raksturu," sacīja Kariņš.

Pavļuts tviterī norāda, ka "uzmanīgi sekojam informācijai par jaunu, potenciāli ļoti bīstamu vīrusa paveidu, kas konstatēts DĀR", piebilstot, ka "mums Latvijā ir ļoti labi speciālisti un jaudas, lai to atklātu".

Arī Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena piektdien paziņojusi, ka ierosinās pārtraukt avioreisus uz ES no Āfrikas dienvidu valstīm, kur izplatās jauns Covid-19 paveids, kas varētu būt lipīgāks par Covid-19 delta variantu.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.