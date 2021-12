Jauna Covid-19 viļņa gadījumā pārslogota var būt arī cita kritiskā infrastruktūra, norāda Cipule

Jauna un plaša Covid-19 viļņa gadījumā pārslogotas var būt ne viens slimnīcas, bet arī cita kritiskā infrastruktūra, ceturtdien LTV "Rīta panorāmā" atzīmēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vadītāja Liene Cipule.

Cipule uzsvēra, ka līdz ar Covid-19 omikrona paveidu Latvijai nāk virsū jauns saslimšanas vilnis. Ja telpā ienāk cilvēks, kas inficējies ar omikrona paveidu, citiem nav izredžu nesaslimst, iemeslus saslimšanas pieaugumam skaidroja NMPD pārstāve.

NMPD vadītāja sacīja, ka ar zināmām bažām gaida, kāda būs epidemioloģiskā situācija janvāra sākumā. Viņa lēš, ka atkal var būt pārslogotas slimnīcas, bet ļoti plašas saslimšanas gadījumā var veidoties situācijas, kad nestrādā arī cita kritiskā infrastruktūra, piemēram, ja saslimst liels skaits policistu, ugunsdzēsēju vai bērnudārzu darbinieku.

Arī Cipuli neapmierina valdības lēmumi uz gada izskaņas svētku laiku samazināt atsevišķus Covid-19 ierobežojumus, paverot plašākas pulcēšanās iespējas veikalos, izklaides iestādēs un baznīcās. Viņa atzina, ka valdības lēmums raida zināmus signālus daļai sabiedrības, ka var atslābt, kas neesot pareizi.

Cipule skaidroja, ka gadu mija no epidemioloģiskā viedokļa ir bīstama, jo mazināsies testēto skaits un līdz ar to nevarēs redzēt Covid-19 izplatības "patieso bildi", kā arī tāpēc, ka cilvēki plašāk kontaktēsies ar tuviniekiem, tostarp no ārzemēm atbraukušajiem.