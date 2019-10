Vismaz uz papīra neparasta situācija izveidojusies ar jaunā Eiropas ombuda meklējumiem. Otrdien Eiropas Parlaments (EP) izziņoja, ka uz amatu kandidē pieci pārstāvji, viņu vidū Nils Muižnieks. Par Latvijas pārstāvja kandidatūru parakstījušies četri Latvijas deputāti, kamēr trīs snieguši atbalstu Igaunijas pārstāvei Jūlijai Lafrankai, savukārt viens Latvijas deputāts par šādu atbalsta sniegšanas iespēju uzzināja tikai vakar.

Muižniekam kopā ar citiem kandidātiem paredzēta iztaujāšana EP Lūgumrakstu komitejā (PETI), kas ieplānota 3. decembrī. Arī balsojums par ombudu paredzēts decembrī. Līdz ar Muižnieku PETI vērtēs vēl četrus kandidātus: Džuzepi Fortunato no Itālijas, Igaunijas pārstāvi Jūliju Lafranku, Sesīliju Vikstromu no Zviedrijas un pašreizējo ombudi no Īrijas Emīliju O'Reiliju.

Par atbalstu Muižnieka kandidatūrai parakstījušies Tatjana Ždanoka, Dace Melbārde, Roberts Zīle un Sandra Kalniete. Savukārt zem Lafrankas kandidatūras atrodams Andra Amerika.