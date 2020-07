Jaunā Latvijas vēstniece Lielbritānijā vēlas stiprināt sadarbību drošības un ekonomikas jomā

Jaunā Latvijas vēstniece Lielbritānijā Ivita Burmistre par darba prioritātēm ir izvirzījusi sadarbības stiprināšanu aizsardzības, drošības un ekonomikas jomās, kā arī darbu ar diasporu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā uzsvēra Burmistre, Lielbritānija ir nozīmīgs Latvijas sabiedrotais aizsardzības un drošības jomā, svarīgs partneris tirdzniecībā un ekonomikā. Tāpat Apvienotajā Karalistē dzīvo vairāk nekā 100 000 Latvijas valstspiederīgo. Vēstnieces ieskatā, šie aspekti dod skaidru ietvaru Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē darbībai.

Vēstniece sev ir izvirzījusi vairākus mērķus un viens no tiem ir Latvijas un Lielbritānijas sadarbības stiprināšana aizsardzībā un drošībā. Burmistre uzsvēra, ka Apvienotā Karaliste ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas sadarbības partneriem aizsardzības jomā, tā sniegusi būtisku ieguldījumu Latvijas bruņoto spēku attīstībā un sniedz lielu ieguldījumu reģiona drošībā, gan uzņemoties vadošās valsts lomu NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Igaunijā, gan piedaloties NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā.

Darbs ar diasporu un Latvijas valsts piederīgo tiesību un interešu aizsardzība ir vēl viens no vēstnieces mērķiem. Viņas ieskatā, būtisks uzdevums ir turpināt aktīvi uzturēt un stiprināt saiti ar Latvijas diasporu, kas sevī ietver gan regulāru informācijas sniegšanu saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) un ar to saistīto pārejas periodu, gan ciešu sadarbību ar diasporas organizācijām un aktīvistiem.

Burmistre uzsvēra nepieciešamību stiprināt sadarbību starp valstīm ekonomikā. Vēstniece akcentēja, ka Apvienotā Karaliste Latvijas eksportam ir ļoti nozīmīgs tirgus.

Vēstniece norādīja arī uz sadarbības stiprināšanu ar Apvienoto Karalisti mediju brīvības jomā un cīņā ar dezinformāciju un viltus ziņām. Tikpat nozīmīgi, viņasprāt, ir padziļināt un paplašināt līdzšinējo sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā.

Runājot par aktuālajiem izaicinājumiem Latvijas un Lielbritānijas attiecībās, vēstniece norādīja uz ES un Lielbritānijas sarunām par nākotnes attiecībām, kuru kontekstā tiek meklēti risinājumi daudziem abpusēji svarīgiem jautājumiem. Vēstniece norādīja, ka viena no Latvijas prioritātēm šajās sarunās ir Latvijas pilsoņu tiesību nodrošināšana, jo īpaši sociālās drošības jomā.

Burmistre sacīja, ka Latvijas interesēs ir arī nodrošināt visaptverošas ES un Apvienotās Karalistes ekonomiskās un tirdzniecības saites preču un pakalpojumu jomā, kas balstītas uz vienlīdzīgas konkurences noteikumiem, kvalitatīvi sadarboties iekšlietu un tieslietu jomā, kā arī veidot saturisku ES un Apvienotās Karalistes dialogu ārējās attiecībās, drošībā un aizsardzībā.

Vēstniece skaidroja, ka līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no ES zūd ļoti efektīvs ietvars ikdienas kontaktu ar Lielbritāniju uzturēšanai, ko nepieciešams kompensēt.

"Daudz lielāka loma būs divpusējiem un reģionāliem mehānismiem. Pie reģionālajiem formātiem kā nozīmīgs un dabisks dialoga ar Lielbritāniju ietvars jāmin NB8, kas ļauj Apvienoto Karalisti ciešāk piesaistīt Baltijas un Ziemeļvalstu reģionam aktuālām tēmām," sacīja Burmistre.

Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits šodien pasniedza akreditācijas vēstuli Burmistrei.