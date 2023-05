Jauna vai paplašināta koalīcija? Politiķi min iespējamas izmaiņas koalīcijā

Koalīcijā esošo politisko spēku pārstāvji gaidāmo Valsts prezidenta vēlēšanu kontekstā min iespējamas izmaiņas koalīcijā - to pilnībā nomainot vai paplašinot esošo sastāvu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdien, 22. maijā, pēc koalīcijas partneru sanāksmes politiķi informēja, ka puses pārrunājušas arī situāciju koalīcijā, kuras stabilitāte saļodzījusies pēc nespējas vienoties par kopīgu Valsts prezidenta amata kandidātu.

No koalīcijas partneru paustā izskan divas iespējas – veidot jaunu koalīciju ar "Jauno vienotību" (JV), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un partiju "Progresīvie" vai arī paplašināt esošo koalīciju, ZZS un "Progresīvajiem" pievienojoties JV, "Apvienotajam sarakstam" (AS) un Nacionālajai apvienībai (NA).

Aicināts vērtēt iespējamās izmaiņas koalīcijā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atteicās "spekulēt par nākotni", tajā pašā laikā premjers uzsvēra, ka viņš strādā, lai JV virzītais Valsts prezidenta amata kandidāts Edgars Rinkēvičs kļūtu par prezidentu,

NA pārstāvis Jānis Eglīts uzsvēra, ka esošajai trīs politisko spēku koalīcijai ir jāturpina darbs un "nav jāskatās citos virzienos". "Mēs neredzam iespēju piesaistīt vienu vai otru. Trīs partijas ir vienojušās par sadarbību un šobrīd runāt par koalīcijas paplašināšanu nav pamata," uzsvēra NA pārstāvis.

Arī Saeimas spīkers Edvards Smiltēns (AS) uzsvēra, ka AS pirmdien koalīcijas partneriem skaidri pauda viedokli, ka gadījumā, ja Valsts prezidenta vēlēšanu kontekstā, ir plāns izveidot koalīciju ar ZZS un "Progresīvajiem", tad AS to neatbalstīs. Viņš piebilda, ka AS šo viedokli "sinhronizējusi" ar NA.

Arī Smiltēns uzsvēra, ka esošā koalīcija pērn rudenī vienojās par sadarbību, tāpēc tagad būtu jārunā par Valsts prezidenta amata kandidātu, nejaucot šo procesu ar iespējamām izmaiņām koalīcijā.

"Ir normāli cīnīties par savu kandidātu un censties pārliecināt par viņa piemērotību, bet sarkanā robežā ir tirgošanās par šo amatu," sacīja Smiltēns.

Jau vēstīts, ka "Jaunā vienotība" Valsts prezidenta amatam izvirzījusi Edgaru Rinkēviču, partija "Progresīvie" - Elīnu Pinto, bet "Apvienotais saraksts" – Uldi Pīlēnu.

Saeimas sēde, kurā paredzētas Valsts prezidenta vēlēšanas, plānota 31. maijā. Patlaban gan nevienam no izvirzītajiem kandidātiem nav pārliecinoša Saeimas atbalsta ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā.