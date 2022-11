'Jaunā vienotība' pauž 'nelokāmu' atbalstu Kariņam koalīcijas sarunās

Partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) un partijas "Vienotība" valdes pauž nelokāmu atbalstu premjera amata kandidātam Krišjānim Kariņam topošās koalīcijas sarunās, portālu "Delfi" informēja JV birojā.

Trešdien, 9. novembrī, notikusi JV un "Vienotības" valžu kopsēde, pēc kuras politiskais spēks pauž nemainīgu un nelokāmu atbalstu Kariņam sarunās ar pārējām 14. Saeimā ievēlētajām partijām, ar kurām parakstīts sadarbības memorands par nākamās valdības koalīcijas veidošanas principiem.

Sadarbības memorandu parakstījušas JV, Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība.

Politiskā spēka kopsēdē uzklausīts koalīcijas veidošanas sarunām deleģēto pārstāvju ziņojums par aktuālo situāciju, progresu un pārējo sarunu partneru pozīcijām.

"Vienotības" valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens pēc sanāksmes atzina, ka sadarbības memorands par nākamās valdības veidošanas principiem bija svarīga politisko konsultāciju sastāvdaļa – tajā partijas ir vienojušās par būtiskākajiem darbiem jaunajai valdībai un ar parakstiem apliecinājušas savu apņemšanos strādāt.

"Mūsu izpratnē ir būtiski nekavēties ar nākamo soli pretī valdības izveidošanai, proti, vienoties par atbildību sadali un sākt darbu pie valdības deklarācijas izveides," atzina Ašeradens.

Politiskās konsultācijas par aktuālo situāciju nākamās koalīcijas veidošanas procesā JV turpinās ceturtdien, 10. novembrī, pulksten 10.

Jau vēstīts, ka trešdien, 8. novembrī, notika JV un Apvienotā saraksta (AS) pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par amatu sadalījumu nākamajā valdībā, tomēr konkrēta vienošanās netika panākta. Kariņš norādīja, ka AS atbilde par amatu sadalījumu jāsniedz līdz šīs nedēļas beigām, pretējā gadījumā koalīcijas sarunas tiks izbeigtas, savukārt AS pauda apņēmību minētajā termiņā sniegt atbildi.