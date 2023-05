'Jaunā vienotība' Valsts prezidenta amatam virza Edgaru Rinkēviču

Politiskais spēks "Jaunā vienotība" Valsts prezidenta amatam virza ilggadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, ceturtdien, 11. maijā, preses konferencē pavēstīja partiju apvienības pārstāvji.

Ārlietu ministrs dzimis 1973. gadā. 1995. gadā Latvijas Universitātē viņš ieguvis bakalaura grādu vēsturē, bet 1997. gadā tai pašā augstskolā iegūts maģistra grāds starptautiskajās attiecībās. 2000. gadā Rinkēvičs ASV Nacionālās aizsardzības universitātē ieguvis maģistra grādu nacionālās drošības resursu stratēģijās.

No 1993. gada līdz 1994. gadam Rinkēvičš bijis Latvijas Radio žurnālists ārpolitikas un starptautisko attiecību jautājumos.

Savukārt laika posmā no 1995. gada līdz 2008. gadam ieņēmis amatus Aizsardzības ministrijā – strādājis Politikas departamentā, bijis valsts sekretāra vietnieks, kā arī valsts sekretārs. 2000. gadu sākumā viņš bijis Latvijas delegācijas vadītāja vietnieks sarunās par iestāšanos NATO, bet vēlāk – NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas biroja vadītājs.

No 2008. gada līdz 2011. gadam viņš bija Valsts prezidenta Valda Zatlera kancelejas vadītājs. Vēlāk Rinkēvičs iesaistījās "Zatlera reformu partijā" un kandidēja 11. Saeimas vēlēšanās. Pēc ievēlēšanas viņš kļuva par ārlietu ministru un šo amatu ieņem joprojām.

14. Saeimas vēlēšanās Rinkēvičs kandidēja no "Jaunās vienotības" Rīgas saraksta. Ar 95 119 saņemtām balsīm viņš Saeimas vēlēšanās bija populārākais deputāta amata kandidāts.

2014. gada novembrī Rinkēvičs publiski paziņoja, ka ir homoseksuāls.

Mūsu valstij ir jārada tiesisks regulējums visu veida partnerattiecībām, cīnīšos par to, zinu, ka tūliņ būs megahistērja, bet #Proudtobegay

I proudly announce I'am gay... Good luck all of you...