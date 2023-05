Jaunais Valsts prezidents Rinkēvičs ieskicē savas prioritātes. Teksta tiešraides arhīvs

Trešdien, 31. maijā, notiek Saeimas ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā ir Valsts prezidenta vēlēšanas. Pēc trīs vēlēšanu kārtām amatā parlamentārieši ievēlēja līdzšinējo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.

Parlamenta ārkārtas sēde sākās pulksten 9 un notikumiem no Saeimas nama varēja sekot līdzi portāla "Delfi" teksta tiešraidē.

Valsts prezidenta amatam deputāti bija izvirzījuši trīs kandidātus – Elīnu Pinto, Uldi Pīlēnu un Edgaru Rinkēviču (JV). Iesniegumā Saeimai Valsts prezidenta amata kandidāti arī iesnieguši informāciju par sevi.

Valsts prezidenta vēlēšanas 2023

Rinkēvičs Valsts prezidenta amata pienākumus sāks pildīt šā gada 8. jūlijā.

IEVĒLĒTS JAUNS VALSTS PREZIDENTS - EDGARS RINKĒVIČS.

Portāla "Delfi" teksta tiešraide no lasītājiem atvadās. Paldies Jums par uzticību.

Rinkēviča preses konference ir noslēgusies.

Sākotnēji Rinkēvičs vēlētos apbraukt Latvijas novadus, kā arī veikt obligātās internacionālās vizītes.

"Ministru kabineta sēžu sasaukšana nav pašmērķis," norāda Rinkēvičs. Viņš gan piebilst, ka gadījumos, kur vajadzīgs iedrošinājums vai ir kritiska situācija, viņš nevairīsies sasaukt MK sēdi.Rinkēvičs arī atzīmēja, ka viņam ir padomā viena likumdošanas iniciatīva, bet pirms tam nepieciešams konsultēties ar Tieslietu un Labklājības ministrijām.

"Politiskās konsultācijas, nevis politiskais tirgus," šādi Rinkēvičs (ne)komentē iepriekš partiju sarunās izrunāto.

AS un NA nebalsošana par Rinkēviču nekādā veidā neietekmēs viņa lēmumus prezidenta amatā, norāda jaunievēlētais prezidents. "Politika un valsts intereses nedrīkst būt personīgas," atzīmēja politiķis.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1663877129979801602

https://www.delfi.lv/news/national/politics/varetu-pat-kaut-ko-ieraut-cilveki-tviteri-apsveic-jauno-prezidentu-rinkevicu.d?id=55617362

"Es esmu priecīgs, ka es esmu ievēlēts gan ar savas partijas, gan ar opozīcijas partiju balsīm. Es šobrīd nesasaistītu tālejošas situācijas ar prezidenta vēlēšanām un valdību veidošanu, tas šobrīd partiju rokās," sacīja Rinkēvičs.

"Kad es dzirdu saukļus "atkrievisko Latviju", es drīzāk gribētu dzirdēt "latvisko Latviju"," norādīja Rinkēvičs, atbildot uz jautājumu, vai viņš Latvijas teritorijā plāno runāt tikai latviski. Jaunievēlētais prezidents norādīja, ka pamatā viņš runās latviski, taču atsevišķos gadījumos viņš ir gatavs komunicēt arī angliski, krieviski un kritiskos gadījumos arī franciski.

Rinkēvičs arī norādīja, ka viņš turpinās Levita iesākto ārpolitikas jomā.

https://twitter.com/KBreidaks/status/1663876053067022337

Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsveic Rinkēviču ar ievēlēšanu Valsts prezidenta amatā. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1663876637044113412

Rinkēvičs norādīja, ka nevis viņš, bet premjerministrs lems par nākamo ārlietu ministru. Tāpat viņš vairījās komentēt valdības stabilitāti.

Savukārt līdzšinējais Rinkēviča padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris turpinās šos pienākumus arī Rīgas pilī.

Valsts prezidenta kancelejas vadītāja būs Gunda Reire, kas līdz šim bija Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre.

Rinkēvičs uzsver, ka prezidents ir dialoga veidotājs sabiedrībā un tieši viņam ir jāstrādā pie sabiedrības saliedēšanas. Viņš neizslēdz, ka var gadīties, ka viņa priekšā nonāk likumprojekti, kur vairāk tēmēti uz sabiedrības sašķelšanu. Šādā gadījumā Rinkēvičs pieļauj, ka tie varētu tikt nodoti otrreizējai caurlūkošanai.

Rinkēvičs noliks partijas biedra karti, viņš norādīja preses konferencē.

“Velēšanas nav saistītas ar koalīcijas darbu. Šobrīd nebūtu īstais brīdis mainīt koalīciju,” norādīja Pīlēns.

https://twitter.com/valstsgriba/status/1663873004445618177

Intervijā DELFI TV Uldis Pīlēns apstiprināja, ka pārdos savas daļas UPB. Atbildot uz jautājumu par politisko nākotni, viņš atklāja, ka EP vēlēšanās kandidēt neplānot, bet plānus uz nākamajām Saeimas vēlēšanām neatklāja.

https://twitter.com/valstsgriba/status/1663864400741122054

https://twitter.com/ancetarvida/status/1663864463668199425

Aizejošais Valsts prezidents Egils Levits vēsturē ieies arī ar to, ka nebūs teicis runu nevienos Dziesmu un Deju svētkos, jo šogad svētki noslēdzas 9. jūlijā, kad Rīgas pils atslēgas jau būs pārņēmis Rinkēvičs.

Pašlaik koalīcija ir joprojām ir tā pati, sarunā ar Delfi TV pauda Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars, komentējot Valsts prezidenta ievēlēšanu arī ar opozīcijas atbalstu. Tomēr šīs Saeimas sasaukuma laikā, drīzāk agrāk nekā vēlāk, redzēsim cenu šādam balsojumam, sacīja politiķis. Vienlaikus viņš norādīja, ka Nacionālā apvienība respektē balsojuma rezultātu un novēl veiksim par Valsts prezidentu ievēlētajam Edgaram Rinkēvičam (JV).

Uzrunā Saeimai jaunievēlētais Valsts prezidents pateicās gan atbalstītājiem, gan arī tiem, kas viņu neatbalstīja. Viņš uzsvēra, ka Valsts prezidenta amata kandidātu pirmsvēlēšanu debates paliecināja to, ka Latvijā demokrātija ir ļoti augstā līmenī.Uzrunā Rinkēvičs solīja darīt visu, lai valsts plauktu, būtu droša un sabiedrība būtu saliedēta. Tāpat viņš ir gatavs cieši sadarboties ar Saeimu un Ministru kabinetu. Uzrunā Rinkēvičs pateicās līdzšinējam Valsts prezidentam Egilam Levitam un sāncenšiem – Elīnai Pinto un Uldim Pīlēnam, ar kuriem priekšvēlēšanu debatēs visi atraduši vairāk kopīgā, nekā atšķirīgā.“Mums visiem ir vairāk jāmeklē kopīgais un jāstrādā kopā, nevis jāstrīdas,” uzsvēra Rinkēvičs un Latvijas hokeja valstsvienības panākumu un Dziesmu svētku gaisotnē aicināja izmantot šo pacēlumu ikdienā.

JV ir atvērtas visas iespējas koalīcijā – gan to mainīt, gan nemainīt neko utt.. JV ir nonākusi patiešām apskaužamā situācijā, LTV teica politoloģe Kažoka.

Šobrīd Nacionālā apvienība un “Apvienotais saraksts” ir neapskaužamā situācijā, jo viņi līdz šim dabūja lielāku ietekmi, nekā balsu skaits ļautu. Šobrīd viņi ir kļuvuši aizvietojami. “Es teiktu, ka viņiem šī ir grūta situācija”. No JV viedokļa – viņiem tagad ir izvēle, ko darīt tālāk, LTV teica politoloģe Iveta Kažoka.

Bija jau skaidrs, ka likmes ir paceltas līdz maksimumam, kad JV nominēja Rinkēviču. Mašīna nostrādāja, kā mašīnas arhitekti bija paredzējuši. Viņi panāca savu un parādīja, kurš valda šai valstī, LTV pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas teica politologs Filips Rajevskis.

Edgara Rinkēviča preses konference gaidāma pulksten 14.40.

https://twitter.com/VDombrovskis/status/1663864484367155203

https://twitter.com/krisjaniskarins/status/1663866241264631808

Saeimas ārkārtas sēde noslēgusies, bet teksta tiešraidē sekosim līdzi arī jaunievēlētā Valsts prezidenta pirmajai preses konferencei.

"Es domāju, ka tiem mazajiem zēniem un meitenēm, kas šodien sapņo kļūt par hokejistiem vai prezidentiem, es gribu teikt, ka, ja dažreiz esiet gatavi sadauzīt stikla griestus, tad pamēģiniet, varbūt jums izdosies. Dievs svēti Latviju," savu runu nobeidza Rinkēvičs.

Savā uzrunā Rinkēvičs pateicās deputātiem par uzticību. Viņš norādīja, ka debates pirms vēlēšanām parādījušas, ka demokrātija ir augstā līmenī. Rinkēvičs izteica gatavību sadarboties gan ar Saeimu, gan ar Ministru kabinetu. Rinkēvičs arī pateicās līdzšinējam Valsts prezidentam Egilam Levitam par paveikto darbu.

Saeimas sēdē klātesošie paziņojumu par Rinkēviča ievēlēšanu Valsts prezidenta amatā uzņēma ar ovācijām.

Par Rinkēviču atdotas 52 balsis. Viņš kļūs par 11. Valsts prezidentu.

Pīlēnam 25 balsis

Atskan zvans. Pienācis laiks rezultātiem!

https://twitter.com/ZaniteSkujina/status/1663863005665165318

Balsis joprojām tiek skaitītas, bet katra minūte velkas kā stunda, gaidot rezultātus.

https://twitter.com/RaivisDzintars/status/1663847318867566592

https://twitter.com/Krista_Baumane/status/1663851578145513474

Ne vienmēr ceļš pie urnas ir vieglshttps://twitter.com/JanisTeresko/status/1663858505290268672

Trešās kārtas balsojums norit visnotaļ raiti. Deputāti, šķiet, ir pārliecināti par savām izvēlēm aši vien iemet vēlēšanu biļetenus tiem paredzētajā urnā.

Kariņš izvairīgi komentē, vai pēc prezidenta vēlēšanām iespējamas izmaiņas valdībā, uzsverot, ka koncentrējas uz darbiem. Vienlaikus viņš Delfi TV sacīja, ka iemācījies politikā neizslēgt neko.

Balsošana ir sākusies!

Atgādinām, ka trešajā kārtā var balsot tikai par Uldi Pīlēnu vai Edgaru Rinkēviču.

Deputāti jau sastājušies rindā, lai dotos nodot balsis trešajā kārtā.

Visā Latvijā pusdienlaiks. Saeimas gudrās galvas arī devušās iestiprināties, lai trešajā, iespējams, izšķirošajā balsojumā galvā būtu palikuši frakciju vadītāju vārdi un nejauši netiktu nobalsots par nepareizo kandidātu.

“Tas ir viņam adresēts jautājums, mums viņš netraucē. Viņam ir līgums ar ZZS, tas ir jautājums viņam” tā Augusts Brigmanis atbildēja uz jautājumu par to, vai Edgara Rinkēviča iepriekšējie izteikumi par Aivaru Lembergu netraucēja viņiem balsot par šo kandidātu.

Saeimā ieradies arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, novēroja "Delfi".

Valsts prezidenta amata kandidāti "Delfi TV" komentēja vēlēšanu rezultātus:

Pirms Valsts prezidenta vēlēšanu trešās kārtas saglabājas intriga par to, kā turpmāk balsos partija “Progresīvie”, kuras virzītā kandidāte Elīna Pinto izstājusies no cīņas par Valsts prezidenta amatu. Ja partija nobalso par Rinkēviču, tad viņš ar “Jaunās vienotības”, Zaļo un zemnieku savienības un “Progresīvo” 52 balsīm kļūs par nākamo Valsts prezidentu. Tajā pašā laikā Saeimas kuluāros tiek spekulēts, ka koalīcijas stabilitātes vārdā par Rinkēviču varētu nobalsot arī daļa “Apvienotā saraksta” deputātu.

Pinto, neturpinot cīņu par Valsts prezidenta amatu, tika pavadīta no Saeimas zāles ar atsevišķu klātesošo aplausiem.

Valsts prezidenta vēlēšanu trešajā kārtā sacentīsies divi kandidāti – Rinkēvičs un Pīlēns.

Jāpiebilst, ka trešajā kārtā nekandidēs Pinto, jo viņa saņēma vismazāk balsu.

ATKAL NEIEVĒLĒ PREZIDENTU!Par Pinto atdotas 10 balsis;par Rinkēviču 42 balsis;par Pīlēnu 25 balsis.

Pret visiem kandidātiem atkal balsots 10 reizes

Arī otrajā kārtā neviena zīme nav sabojāta

Kamēr gaidām rezultātus, ieklausāmies tajā, ko ZZS un Progresīvie saka mūsu žurnālistiem.

Zālē atkal atskanējis zvans. Tas var nozīmēt tikai vienu - jau pavisam drīz gaidām otrās kārtas rezultātus.

Neliels ieskats balsu skaitīšanā

“Katram savi plusi un mīnusi, bet ar daudzpusīgāku pieredzi ir Edgars Rinkēvičs, gan ārpolitikā, gan iekšpolitikā. Šajā brīdī, kad kārts ir likta uz Latvijas drošību, viņam ir ļoti labi ārpolitikas sakari," "Delfi" sacīja Augusts Brigmanis (ZZS).

Socioloģe Strode raidījumā "Spried ar Delfi" norāda, ka tagad JV būs jāskaidro vēlētājiem, kāpēc ZZS atbalstīja Rinkēviču. Politoloģe Metla-Rozentāle uzskaita iemeslus: valsts drošība, stabilitāte un Rinkēvičs kā profesionālis. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars min, ka JV un tās atbalstītājiem apsvērums ir arī - pašreizējie koalīcijas partneri izrādījušies gana netīkami.

Gadījumā, ja Elīna Pinto pēc otrā balsojuma izstāsies no cīņas par prezidenta amatu, "Progresīvie" vēl lems, kuru no kandidātiem atbalstīt, bet Edgars Rinkēvičs atbilst vairākiem "Progresīvo" kritērijiem, sarunā ar Delfi TV pauda Kaspars Briškens (P).

Arī pēc otrās kārtas balsojuma pārsteigumi nav sagaidāmi, jo par Rinkēviču balsos “Jaunā Vienotība” un Zaļo un zemnieku savienība, par Pīlēnu - “Apvienotais saraksts”, “Latvija pirmajā vietā” un pie frakcijām nepiederošā deputāte Glorija Grevcova, savukārt “Progresīvie” atbalstīs savu izvirzīto kandidāti Pinto.Nacionālā apvienība jau iepriekš pavēstīja, ka šodien Valsts prezidenta vēlēšanās nebalsos.Ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā nepieciešams vismaz 51 deputāta atbalsts.

Augusts Brigmanis (ZZS) portālam "Delfi" atklāja, ka ZZS arī turpmāk balsos par Rinkēviču, taču par jaunas valdības veidošanu ar viņa pārstāvēto politisko spēku neviens šodien nav runājis.

Atlikušas vēl trīs minūtes, lai nobalsotu par prezidentu.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/tirgosanas-un-koalicijas-stabilitate-deputati-debate-par-valsts-prezidenta-velesanam.d?id=55615386

ZZS balsis par Rinkēviču ir nozīmīgs pagrieziena punkts, kas ietekmēs koalīcijas nākotni, raidījumā "Spried ar Delfi" saka politoloģe Lelde Metla-Rozentāle. SKDS socioloģe Ieva Strode uzsver - kas notiks tālāk ar valdību ir ne mazāk interesants jautājums.

Deputāti sākuši balsot!

https://twitter.com/delfilv/status/1663829538609004547?s=46&t=Eez6jiwed1y0eEAowpc5xQ

Pirmajā vēlēšanu kārtā par Rinkēviču balsoja arī Zaļo un Zemnieku savienība!

Jāatgādina, ka uz otro balsošanas kārtu tiek visi trīs kandidāti, bet, ja otrajā kārtā neviens kandidāts netiks pie kārotā vairākuma, tad tas kandidāts, kurš saņēmis vismazāk balsu, no tālākās sacīkstes izstāsies.

Drīz jau sāksies otrā balsošanas kārta.

PIRMAJĀ KĀRTĀ NEESAM TIKUŠI PIE PREZIDENTA!

Rinkēvičs par 42, pret 45

Uldis Pīlēns 25 par, bet 62 pret

Pret visiem kandidātiem balsots 10 vēlēšanu zīmēs

Par Pinto nobalsoja 10, pret 77

Rihards Kols norāda, ka rezultāti ir apkopoti un ieprotokolēti. Aizturam elpu un gaidām.

Neviena vēlēšanu zīme nav sabojāta, bet nobalsojuši 87 deputāti.

Atskan skaņas signāls. Tūliņ būs rezultāti!

Teksta tiešraidē iestājies tāds pats klusums, kāds iestājies Saeimā, kuru visi joprojām gaida Kola vadītās balsu skaitīšanas komisijas liktenīgo paziņojumu.

https://twitter.com/zelta_sietins/status/1663821352569131013

Ieskats ZZS deputātu atbildēs īsi pēc nobalsošanas.

https://twitter.com/RihardsKols/status/1663820709045448705

Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāti arī pēc balsojuma neatklāj, par kuru no kandidātiem balsojuši.

Tagad gan deputāti, gan skatītāji ar nepacietību gaida skaņas signālu, ar kuru tiks paziņots, ka rezultāti ir apkopoti. Tiesa, jāatzīst, ka varbūtība, ka pirmajā balsojumā tiks ievēlēts prezidents, ir ļoti maza.

BALSOŠANA IR NOSLĒGUSIES!!!

Balsošana ilgs vēl piecas minūtes.

Kamēr gaidām pirmā balsojuma rezultātus, piedāvājam ieskatīties tajā, kā tika vēlētie iepriekšējie prezidenti.https://www.delfi.lv/delfi-plus/interaktivie-stasti/politiskais-tirgus-ar-augstam-likmem-ka-kops-1993-gada-latvija-bidija-valsts-prezidenta-velesanas.d?id=55565104

https://twitter.com/IvetaKazoka/status/1663816242073829376

NA nepiedalās pirmajā balsojumā, un par turpmāko rīcību lems pēc rezultātu paziņošanas, norādīja Raivis Dzintars.

Neliels ieskats prezidenta vēlēšanu norisē.

Pēc Saeimā pārstāvēto frakciju pārstāvju teiktā var prognozēt, ka balsojumā pirmajā kārtā par Valsts prezidentu neviens no kandidātiem nesavāks ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, jo:“Jaunās vienotības” 26 deputātu balsis tiks Edgaram Rinkēvičam;“Apvienotā saraksta” 15 deputātu balsis un “Latvija pirmajā vietā” deviņas balsis (kopā 24) tiks Uldim Pīlēnam;“Progresīvo” desmit balsis tiks Elīnai Pinto.Nacionālā apvienība pavēstīja, ka tā nav gatava dot uzticības kredītu nevienam no trim izvirzītajiem kandidātiem. Paredzams, ka arī opozīcijā esošā partija “Stabilitātei!” neatbalstīs nevienu kandidātu. Savukārt pagaidām nav zināms, kā balsos Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāti.Ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā nepieciešams vismaz 51 deputāta atbalsts.

"Un vēlēšanas sākas," saka Smiltēns.

Teksta tiešraides lasītāji aicināti savā starpā slēgt derības, cik deputāti arī pēc rūpīgām Riharda Kola (NA) instrukcijām, tomēr pamanīsies sabojāt vēlēšanu biļetenus. Jāatgādina, ka deputātiem vajag ievilkt "+" zīmi iepretim kandidātam, kurš simpatizē, bet "-" iepretim diviem kandidātiem, kuri nepatīk.Lai arī Kols rūpīgi visu izskaidrojis, var prognozēt, ka vismaz viena zīme tiks atzīta par nederīgu.

Valsts prezidentu ievēlē, balsojot ar vēlēšanu zīmēm Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā. Deputāti vēlēšanu zīmi pašrocīgi iemet vēlēšanu kastē, kas atrodas Saeimas sēžu zālē.

Debates slēgtas! Tuvojas balsošana.

Turpretim "Progresīvie" pārstāve Leila Rasima slavēja Elīnu Pinto, dēvējot viņu par iedvesmu, kas ļauj citām sievietēm noticēt pašām sev. "Es uzskatu, ka Latvija ir pelnījusi tādu prezidenti, kā Elīna Pinto, kurai rūp nevienlīdzības jautājumi," norādīja Rasima. Politiķe pauda ticību, ka Pinto prezidentūras laikā Latvija kļūtu par modernāku valsti.

https://twitter.com/eedgars/status/1663810358073610241

Pēc neveiksmīgā pārtraukuma balsojuma tribīnē kāpa Edvards Smiltēns (AS), kurš atzīmēja, ka Valsts prezidenta vēlēšanas ir liela atbildība. "Lai nebūtu spekulāciju, ka parlamentārās republikas modelis būtu jāmaina, vēlēšanām vajadzīgi īsti kandidāti, īsti konkurenti un īstas vēlēšanas," sacīja Smiltēns, uzslavējot visus trīs kandidātus, norādot, ka ikviens no trim kandidātiem būtu cienīgs pilnīts Valsts prezidenta amatu. Smiltēns arī atgādināja, ka nepieciešams skaidrs un tīrs vēlēšanu process, norādot, ka ap prezidenta amatu nedrīkst pastāvēt "politiskais tirgus". Te gan jāpiebilst, ka gandrīz nevienas prezidenta vēlēšanas nebūtu iztikušas bez šāda tirgus. (red.)

Daļa deputātu gribēja pārtraukumu, bet par pārtraukumu nobalsoja vien divi deputāti. Sēde turpinās

https://twitter.com/mooneshe/status/1663809750708912129

Savukārt Linda Liepiņa (LPV) norādīja, ka grib runāt "no sirds". Viņa sacīja, ka noteikti balsos par Uldi Pīlēnu. Viņa atzina, ka viņas pārstāvētajai partijai nav tik daudz balsu, lai lolotu cerības, ka viņu kandidāts varētu tikt ievēlēts. "Es līdz pēdējam brīdim cerēšu, ka jūs kļūsiet par nākamo prezidentu," sacīja Pīlēns. "Es nezinu, kādi bija jūsu apsvērumi, virzot Pīlēnu un vai pietiek tikai ar solījumu, ka virzīsiet savu kandidātu, ja tik ļoti nevēlējāties un nepiestrādājāt pie tā, lai Pīlēns kļūtu par prezidentu," komentējot Apvienotā saraksta darbības, norādīja Liepiņa. Viņa arī pauda, ka lielākajai daļa klātesošo esot skaidrs, ka par prezidentu kļūs Edgars Rinkēvičs. "Diemžēl Rinkēvičs nebūs tas prezidents, kas vienos tautu," norādīja Liepiņa. Viņa arī uzslavēja "Jauno vienotību", kas esot strādājusi kā īsta komanda. Deputāte arī slavēja "Progresīvos", kuri virzīja savu kandidāti. Liepiņa atzīmēja, ka kādreiz varbūt balsos par sievieti prezidenti, bet ne šodien. Savu lēmumu viņa pamatoja ar to, ka Pinto pārāk maz esot dzīvojusi Latvijā. Viņa arī pauda pārliecību, ka ZZS balsos par Rinkēviču. "2014. gadā jūs iznācāt no skapja, bet joprojām liela daļa Latvijas sabiedrības, jo īpaši mani vēlētāji, nav gatavi prezidentam, kas nenesīs sabiedrībā tradicionālās vērtības," norādīja Liepiņa, norādot, ka nevēlās, lai virs Latvijas prezidenta pils plīvotu kāds cits karogs.

Saeimas sēdē klātesošie sagaidīja, ka Viktors Valainis uzrunā kolēģiem atklās, par kuru no kandidātiem plāno balsot Zaļo un zemnieku savienība. Atbildi nesagaidījuši, sēdē klātesošie izplūda smieklos.

Viktors Valainis (ZZS) norāda, ka ir jāizvēlas labākais prezidents, neraugoties uz partijas piederību vai citiem subjektīviem apstākļiem. Ir jāievēlē prezidents, kurš gatavs darbam no pirmās dienas gan ārpolitikas, gan iekšpolitikas jautājumos. Viņš uzsver, ka nežēlīgais Krievijas iebrukums Ukrainā uz prezidenta vēlēšanām liek skatīties atbildīgi – valstij ir jābūt maksimālie vienotai un deputātiem ir jāspēj nostāties pāri politiskajām ambīcijām. ZZS cer, ka balsojumā tiks demonstrēta tā saliedētība, kāda tā bijusi, svinot hokejistu uzvaru spēlē par bronzu.

Parlamentārietis Edmunds Cepurītis (P) pievērš uzmanību notikumiem maijā - bijušas vērtīgas diskusijas par to, kas būtu vai nebūtu jādara prezidentam, kā tas labāk varētu kalpot Latvijai. Viņš pateicas visiem trim Valsts prezidenta amata kandidātiem, kas izgājuši vērtīgai atlases procedūrai, kas bijusi viena no labākajām Latvijas valsts vēsturē.

Ingmārs Līdaka (AS) norādīja, ka viņa kandidāts ir Uldis Pīlēns. Pīlēns reiz Līdakam esot teicis, ka uzņēmuma attīstības rādītājs ir gada laikā darbiniekiem piedzimušo bērnu skaits. "Mums pietiek cilvēku, kuri runā pareizus vārdus. Pareizi runājot, mēs apjaušam, cik nepareizi mēs brīžiem dzīvojam," teica Līdaka, uzsverot, ka prezidentam ir jāspēj iedvesmot tauta.

Turpretim Viktorija Pleškāne (S!) norādīja, ka koalīcijai ir divi prezidenta kandidāti. "Ja tauta vēlētu prezidentu, tad viss fokusētos par un ap prezidenta kandidātiem, bet kamēr to vēlē Saeimā, stāsts ir par intrigām un amatu sadalīšanu," norādīja Pleškāne. Ko gan dod kandidātu viesošanās visādās vietās, ja lēmums tiek pieņemts koalīcijas padomēs, retoriski vaicāja Pleškāne. "Labs prezidents spēs iedvesmot ikvienu," norādīja deputāte.

"Prezidents nav laimes lācis, kas mūs iecels saulītē," savu runu iesāka Jana Simanovoska (P). Viņa uzsvēra, ka prezidente pieņem atbildīgus lēmumus un aizstāv valsti. "Spēj sarunāties, pārliecinoši pārstāvēt valsti, tiekoties ar valstu līderiem," vēlamās prezidentes īpašības uzskaitīja Simanovska. Viņa aicināja atbalsīt Pinto, kura spējot pamanīt, sadzirdēt un iedvesmot. "Mēs esam pelnījuši tādu prezidenti kā Elīna Pinto," runu noslēdza Simanovska.

https://twitter.com/Linda_Roze/status/1663803266176614401

Toties Andris Kulbergs (AS) atgādināja, ka Latvijai priekšā ir virkne izaicinājumu. Viņš atzīmēja, ka ēnu ekonomikas pētījumos redzams, ka Latvijā joprojām ir lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars Baltijā. Taču šāds rādītājs parāda, ka Latvijai ir liels potenciāls tautsaimniecības attīstībai. Kulbergs norādīja, ka ārlietu un drošības jautājumus Latvija sevi ir labi pozicionējusi. Lai arī prezidentam principā ir reprezentatīva funkcija, Kulbergs lielu runas daļu veltīja tautsaimniecības attīstībai. Viņš arī norādīja, ka nākamajam prezidentam būs jāstrādā kā arbitram, lemjot par Latvijas attīstību. Kulbergs norādīja, ka Latvija nevar atļauties atpalikt no citām valstīm. "Visi kandidāti ir stipri, bet šoreiz Latvijai ir vajadzīgs prezidents, kas nav dakteris, jurists, tiesnesis vai ierēdnis, bet gan tāds, kas domās tautsaimniecības attīstību [..] mēs, Apvienotais saraksts, balsosim par Uldi Pīlēnu," norādīja Kulbergs.

"Man būtu daudz ko teikt, bet man nav ko teikt," savu runu uzsāka Vilis Krištopāns (LPV). Viņš norādīja, ka, ja būtu tautas vēlēts prezidents, tad Rinkēvičam un Pinto nebūtu nekādu izredžu. Krištopāna ieskatā, tikai Pīlēnam būtu iespējas, ja tauta vēlētu prezidentu. Lielāko savas runas daļu Krištopāns saistīja ar tautas vēlētu prezidentu, norādot, ka tauta vairāk atbalstot konservatīvas vērtības. Viņš arī norādīja, ka tiks rīkots referendums, lai atlaistu Saeimu.

Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) uzsvēra, ka ir nepieciešams prezidents, kurš spēj apvienot Latvijas tautu. Viņš aicina balsojumā pārvarēt politisko partiju un ideoloģiskās barjeras.

Aiva Vīksna (AS) norādīja, ka Valsts prezidents ir harizmātisks līderis, viedokļa veidotājs un saliedētājs. Būs jāpūlas, lai jēdziens "prezidents" būtu valsts prestiža un goda lieta.

"Progresīvo" pārstāvis Andris Šuvajevs uzsvēra, ka prezidentam ir svarīgi runāt ar cilvēkiem ne no amata augstumiem, bet kā līdzīgam ar līdzīgu. Viņam šajās nedēļās ir radies priekšstats, ka katram no sabiedrības ir citas gaidas no Valsts prezidenta. "No šī cilvēka tiek prasīts viss - gan objektīvi nepieciešamais, gan spēja atspoguļot katra indivīda personiskos uzskatus," pauda Šuvajevs.

Arī LPV deputāte Ramona Petraviča atsaucās uz Latvijas hokeja izlases panākumiem. Viņa norādīja, ka tik daudz cilvēku pie Brīvības pieminekļa ieradušies, jo tauta vēloties prezidentu, ar kuru varētu lepoties.Viņa arī apgalvoja, ka cilvēki gribot tautas vēlētu prezidentu. "Valsts prezidentam ir jābūt tādam, kuru tauta ciena," sacīja Petraviča. Valsts prezidentam jābūt ar interesi par nākotni, kurā dzīvos viņa bērni, norādīja Petraviča.

https://twitter.com/kasparszellis/status/1663797512573005825

"Progresīvie" pārstāve Antoņina Ņenaševa norādīja, ka vēlas prezidenti vai prezidentu, kurš vai kura nebaidās nospraust konkrētus mērķus. Viņa arī pauda prieku, ka debatēs tiek runāts par mērķiem, nevis kalkulācijām. "Mēs visi vērojam ļoti pacilājošu notikumu," atsaucoties uz Latvijas hokeja izlases sasniegumiem, norādīja Ņenaševa, norādot, ka panākumu pamatā bijis ne tikai darbs, bet arī ticība.Viņa aicināja deputātus balsot par Pinto, jo viņa ienesot jaunas vērtības politikas "kalkulatorā" un ienes jaunas cerības tiem, kas neticēja līdzšinējai sistēmai. "Elīna Pinto uzliek tik augstu latiņu, ka arī nākamajās vēlēšanās mēs jutīsim šīs izvēles," norādīja Ņenaševa.

https://twitter.com/EdmundsMelderis/status/1663786402809622528

Dzintars arī novēlēja visiem pēc iespējas ātrāk aizmirst, kā balsots par prezidentu, bet atcerēties, ka Valsts prezidents ir simbols, kas jāciena. Savukārt jaunajam prezidentam viņš aicināja pēc iespējas ātrāk aizmirst, kas par viņu balsojis, bet atcerēties, kāds ir viņa uzdevums un pienākumi Latvijas priekšā.

Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars deputātiem norādīja, ka trešdien neviens neuzzinās, kāds prezidents ievēlēts, jo personība atklāsies tikai ar laiku. Viņš norādīja, ka Nacionālā apvienība nav gatava dot "uzticības kredītu" nevienam no kandidātiem.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/uzzina-mazak-balsu-no-rindas-lauka-ka-maija-veles-valsts-prezidentu.d?id=55441216

Toties LPV pārstāvis Mārcis Jencītis norādīja, ka trešdien ir "eksistenciālas dabas jautājums" katrai konservatīvajai partijai. "Kādam ir jābūt Latvijas tautas prezidentam," retoriski vaicāja Jencītis, uzreiz norādot, ka prezidentam jāpārstāv "tradicionālas vērtības", jo "Satversmes tēvi Satversmi balstījuši 10 baušļos"."No trīs prezidenta kandidātiem divi ir liberāli, bet viens konservatīvs," sacīja Jencītis. Nelielu runas daļu Jencītis veltīja sevis slavēšanai, salīdzinot sevi ar Pīlēnu, jo Pīlēns izveidojis uzņēmumus, bet Jencītis - draudzi. "Esmu priecīgs, ka Pīlēns ir precēts ar sievieti un viņiem dzimst bērni," norādīja Jencītis, paužot prieku, ka Pīlēns arī esot pret Stambulas konvenciju. "Pīlēns vienīgais vakar pateica "Dievs svētī Latviju"," sacīja Jencītis.

Turpretim "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs norādīja, ka Valsts prezidents ir "dižais tēls", kurš ar saviem darbiem varot parādīt, kur Latvijai vajag attīstīties. Viņš arī aicināja grozīt Satversmi, lai prezidentu varētu vēlēt tauta. Viņš arī norādīja, ka trešdiena būs "vilšanās diena vienai koalīcijai". "Man ļoti žēl, ka tik dižs saraksts ar tik nopietnu prezidenta amata kandidātu, būs apdraudēts," sacīja Rosļikovs, kurš arī pauda nožēlu, ka Pīlēns neuzvarēšot, jo "Apvienotais saraksts" neesot centies panākt, lai Pīlēns uzvarētu. Rosļikovs norādīja, ka pēc prezidenta vēlēšanām būtu vajadzīgs referendums par parlamenta atlaišanu.

Toties Apvienotā sarakstā līderis Edgars Tavars pauda nožēlu, ka nav izdevies vienoties par vienu koalīcijas kandidātu. Tiesa, viņš atzīmēja, ka līdzšinējais vēlēšanu process ir bijis pierādījums demokrātiskajam procesam. "Katra balss var mainīt mūsu attīstības dinamiku," norādīja Tavars. Viņš arī pauda apmierinātību ar to, ka visi trīs kandidāti ir vienisprātis jautājumos par aizsardzību. Tavars uzsvēra, ka Pīlēns ir ne tikai labs uzņēmējs un arhitekts, bet arī mīlošs tēvs."Pīlēns būs prezidents, kas nominēs premjeru, kuram būs plāns. Viņš būs prezidents, kurš nevis transformēs neveiksmes, bet veidos veiksmes. Mūsuprāt, Pīlēns varētu būt labākais prezidents šī laika izaicinājumiem," sacīja Tavars.

Briškens arī norādīja, ka mūsdienu izaicinājumiem nepieciešami mūsdienu risinājumi, uzsverot, ka nepieciešamāka aktīvāka cīņa ar vardarbību pret sievietēm.Runas noslēgumā Briškens arī uzslavēja līdzšinējo prezidentu Egilu Levitu, akcentējot viņa paveikto, reaģējot uz Krievijas barbarisko iebrukumu Ukrainā.

Savukārt "Progresīvie" līderis Briškens uzsvēra, ka sabiedrība no Valsts prezidentes sagaida kompetenci un līderību. Briškens visus trīs kandidātus nodēvēja par ļoti spēcīgiem, izvairoties kritizēt kādu, taču uzsvēra, ka tieši Pinto esot vislabākā kandidāte.

Pašās beigās Šlesers palūdza Smiltēna autogrāfu, atsaucoties uz Smiltēna rīcību 29. maijā pie Brīvības pieminekļa.

"Šī nav jūsu partijas politiskā reklāma," Šleseru pārtrauca Smiltēns brīdī, kad Šlesers sāka pārmest "Panorāmai" par, viņa ieskatā, nepietiekamu 27. maija piketa atspoguļojumu.

Toties Šlesers pauda nožēlu, ka neviens nav atbalstījis iniciatīvu par tautas vēlētu prezidentu. Viņš uzsvēra, ka LPV balsos par Pīlēnu, jo partijai svarīgas ir "dabiskās ģimenes vērtības", kuras pārstāvot arī Pīlēns. Šlesers arī pauda nožēlu, ka "Apvienotais saraksts" nav darījis visu, lai nodrošinātu, ka Pīlēns tiktu ievēlēts. Viņš politiskajam spēkam pārmeta, ka tas nodarbojies ar citām lietām, piemēram, "nakts Saeimas sēdēm".Runas noslēgumā Šlesers apsveica JV, kas esot darbojusies profesionāli, taču atzīmēja, ka šodienas balsojums iezīmēs jaunas koalīcijas izveidi. Viņš arī piebilda, ka izskatās, ka nākamais prezidents būs tieši Rinkēvičs.

Kā jau sagaidāms, Latkovskis savā runā slavē "Jaunās Vienotības" kandidātu - Rinkēviču. Viņš uzsver Rinkēviča līdzšinējo pieredzi gan ārlietu sektorā, gan kā ārlietu ministram. Viņš arī atzīmē, ka Rinkēvičam par labu nāk arī tas, ka viņš labi pazīst citu valstu līderus.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/neapsaubama-reputacija-prezidenta-amata-kandidati-atbilst-likumos-noteiktajam.d?id=55550786

Pirms pirmā balsojuma debatēs pieteikušies runāt politisko spēku frakciju vadītāji – Ainars Latkovskis (JV), Ainārs Šlesers (LPV), Kaspars Briškens (P), Edgars Tavars (AS), kā arī deputāts Mārcis Jencītis (LPV).

Pulksten 9 nozīmē tikai vienu lietu - ir sākušās Valsts prezidenta vēlēšanas.

Ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no kandidātiem neiegūst vismaz 51 balsi, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpinās, katrā nākamajā kārtā izslēdzot kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu. Ja pēdējā vēlēšanu kārtā kandidāts nav ieguvis 51 balsi, rīkojamas jaunas vēlēšanas.

Vēl vēlēšanu rītā nav īsti skaidrs, vai kādam kandidātam izdosies šodien uzvarēt, jo ne visas partijas vēlas atklāt savu balsošanas stratēģiju. Tas varētu būt saistīts ar tā dēvēto "politisko tirgu" Saeimā.

Šī gada 31. maijā Saeima sapulcējusies, lai vēlētu jaunu Valsts prezidentu. Uz augsto amatu izvirzīti trīs kandidāti - Edgars Rinkēvičs, Uldis Pīlēns un Elīna Pinto.