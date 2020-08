Jaunajam Rīgas mēram būtu jānāk no vēlēšanās uzvarējušas partijas, norāda Kariņš

Politiskā loģika saka, ka jaunajam Rīgas mēram būtu jānāk no politiskā spēka, kas uzvarēs Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, aģentūrai LETA sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Politiķis pagaidām atturas vērtēt vēlētāju aptaujas rezultātus, norādot, ka ir jāsagaida oficiālie vēlēšanu rezultāti.

Kariņš akcentēja zemo vēlēšanu aktivitāti, kas varētu būt saistīta gan ar vasaras beigām un sliktajiem laikapstākļiem, kā arī Covid-19 pandēmiju, kuras dēļ cilvēki ir piesardzīgāki. Viņš gan atzinīgi novērtēja to, kā noorganizētas vēlēšanas.

Amatpersona pauda cerību, ka jaunais Rīgas domes sastāvs būs tāds, ar kuru valdība varēs sadarboties, uzsverot, ka līdz šim tas esot bijis "diezgan apgrūtināti".

"Ceru, ka līdzšinējā situācija mainīsies. Lai gan jau tagad ir skaidrs, ka Rīgas dome būs diezgan saskaldīta un partijām būs jābūt gatavām meklēt kompromisus un sadarboties," teica Kariņš.

Premjers pašlaik nevēlas prognozēt to, kāda varētu būt jaunā domes koalīcija, tomēr viņš sacīja, ka būtu gandarīts, ja tā būtu līdzīga valdības koalīcijai. Viņš arī piekrita, ka Saeimas koalīcija un valdība ir sarežģīta, bet tomēr rīcībspējīga piecu partiju komanda, kas ir spējusi šādā sastāvā sastrādāties.

Jautāts par to, kam būtu jāieņem galvaspilsētas mēra krēsls, Kariņš norādīja, ka tam nav neviena skaidra priekšraksta, tomēr loģika diktētu, ka tam būtu jābūt no partijas, kas iegūs lielāko balsu īpatsvaru un varēs izveidot koalīciju.

"Es to sauktu par politisko loģiku – tas vismazāk pārsteigtu un būtu pareizi," teica Kariņš, savu kļūšanu par premjeru no partijas, kas vēlēšanās neguva lielāko balsu skaitu, saistot ar sarežģīto valdības veidošanas procesu, kura laikā vairākiem citiem premjera amata kandidātiem tomēr neizdevās to izdarīt.

Kariņš pauda cerību, ka vēlēšanu rezultāti nenesīs "nepatīkamus pārsteigumus" un ka partijas varēs sastrādāties un ātri sākt darbu.

Kā ziņots, jaunajā Rīgas domes sasaukumā ārkārtas vēlēšanu rezultātā varētu iekļūt pat astoņi partiju un to apvienību saraksti, liecina aģentūras LETA, Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un Rīgas Stradiņa universitātes ar pētījumu aģentūras SKDS atbalstu veiktās vēlētāju aptaujas rezultāti.