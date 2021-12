Jaunāko bērnu vakcinēšana pret Covid-19 norit nesteidzīgi

Jaunāko jeb 5-11 gadus veco bērnu vakcinēšana pret Covid-19 norit nesteidzīgi - līdz šim pirmo poti saņēmuši 1223 bērni, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati par vakcinēto skaitu līdz 26. decembrim ieskaitot.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2021. gada sākumā Latvijā bija 141 779 bērni vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, un tas nozīmē, ka līdz šim vien aptuveni 0,86% no tiem ir saņēmuši pirmo poti pret Covid-19.

5-11 gadus veco bērnu vakcinēšana pret Covid-19 Latvijā sākās 16. decembrī. Speciālisti norāda, ka vakcinēšanās pret Covid-19 īpaši ieteicama ir bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām.

Tikmēr kopumā Latvijā līdz šim vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši 69,49% iedzīvotāju, bet vakcinācijas kursu noslēguši 66,58% iedzīvotāju, no kuriem 18,07% saņēmuši arī revakcinācijas devu. Šie aprēķini izdarīti, izmantojot NVD datus par vakcinētajiem līdz 26.decembrim un CSP datus par provizorisko Latvijas iedzīvotāju skaitu jūlija sākumā.

Ziemassvētku brīvdienās vakcinēšana pret Covid-19 valstī noritējusi gausi, vai arī dati par vairumu no vakcinētajiem vēl nav ievadīti kopīgajā datubāzē. No NVD publiskotajiem datiem izriet, ka trīs svētku brīvdienās poti pret Covid-19 kopumā saņēmuši 669 cilvēki - 24.decembrī 178, 25.decembrī 190, bet 26.decembrī 301.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta pagājušā gada 28. decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16. decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.