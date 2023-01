Jaungada naktī Valmieras novadā ugunsgrēkā bojā gājuši divi cilvēki

Aizvadītajā naktī Valmieras novadā ugunsgrēkā dzīvojamā mājā bojā gājuši divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji.

Šonakt pulksten 2.51 VUGD saņēma informāciju, ka Valmieras novadā deg dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka vienstāva koka dzīvojamā māja daudz deg ar atklātu liesmu pilnā platībā.

Dzēšanas darbu laikā ēkā atrasti divi bojāgājušie. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 7.12. Kopējā degšanas platība bija 70 kvadrātmetri.

Savukārt sestdien pulksten 11.51 VUGD saņēma izsaukumu uz Priežu ielu Rīgā, kur trīsstāvu publiskas ēkas pirmajā stāvā dega pirts 20 kvadrātmetru platībā. No ēkas otrā stāva, izceļot no augšējiem stāviem un novedot pa kāpnēm, izglābti 13 cilvēki, bet no pirmā stāva, no sadūmotās vides izvedot, uzliekot viņam glābšanas masku, izglābts viens cilvēks.

Ugunsgrēkā cieta četri no izglābtajiem cilvēkiem. Vēl trīs cilvēki evakuējās paši saviem spēkiem pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 16.24.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no aizvadītā gada 31. decembra pulksten 6.30 līdz šī gada 1. janvāra pulksten 6.30, VUGD saņēma 69 izsaukumus – 40 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.