Jauni ierobežojumi un testēšanas palielināšana: ko otrdien lems cīņā ar Covid-19

Otrdien, 27. oktobrī, pulksten 10 notiks Krīzes vadības padomes un Ministru kabineta kopsēde, lai lemtu par iespējamiem stingrākiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības iegrožošanai, informēja premjera birojā.

Patlaban nav zināms, par kādiem ierobežojumiem valdība varētu lemt, tomēr, premjera birojā norādīja, ka kopsēdē tiks lemts par kopējo valdības stratēģiju Covid-19 izplatības ierobežošanai, tostarp stingrākiem drošības pasākumiem un testēšanas kapacitātes būtisku palielināšanu.

"Šobrīd redzam, ka vīruss joprojām turpina plašu izplatību Latvijā, kas prasa tūlītēju rīcību tagad, lai, mācoties no citu valstu pieredzes, nebūtu par vēlu, un vīruss negūtu uzvaru. Lai nepieļautu slimnīcu pārslodzi un līdz ar to krīzes iestāšanos veselības aprūpē, sargājot sabiedrības veselību, rosināšu valdībai lemt par stingrākiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības iegrožošanai," uzsvēra premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Pirmdien attālinātā preses konferencē, kurā medijus informēja par Latvijas slimnīcu kapacitāti Covid-19 pacientu uzņemšanai, Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško uzsvēra, ka no VM puses netiks ierosināti jauni papildu ierobežojumi, bet akcentēta laboratoriju testēšanas jaudas palielināšanas nozīme.

Premjers norādīja, ka kopsēdē plānots detalizēti izskatīt un diskutēt par kopējo valdības stratēģiju Covid-19 izplatības ierobežošanai, lai padarītu to saprotamu ikvienam sabiedrības loceklim. Tāpat Ministru prezidents aicinās lemt par nepieciešamo rīcību testēšanas apjomu būtiskai palielināšanai.

Tāpat otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā deputāti apspriedīs aktuālo situāciju ar Covid-19 izplatību, uzklausot VM, Labklājības ministrijas (LM), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un universitāšu slimnīcu ekspertu viedokļus.

Jau ziņots, ka šobrīd spēkā ir vairāki ierobežojumi ar mērķi apturēt Covid-19 izplatību, piemēram, sejas aizsargmasku obligāta valkāšana sabiedriskās vietās, kā arī pulcēšanās skaita ierobežojumi. Detalizēti par spēkā esošajiem ierobežojumiem var lasīt šeit.

Tāpat ziņots, ka no pirmdienas, 26. oktobra, valsts apmaksātu Covid-19 testu var veikt tikai ar ārsta nosūtījumu.

Jau ziņots, ka pirmdien publicētie SPKC dati par aizvadīto diennakti norādīja, ka, veicot 2237 Covid-19 testus, reģistrēti 79 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī četri nāves gadījumi.

Divi no mirušajiem bijuši vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl divi vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,5%.

Latvijā kopā saslimušas 4757 personas un 1357 izveseļojušās.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 60 ar Covid-19 inficētie.

Svētdien stacionēti 23 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Kopā stacionāros Latvijā ārstējas 165 Covid-19 pacienti, 158 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet septiņi – ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāriem izrakstīti 325 pacienti.