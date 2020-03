Jauni saslimšanas ar 'Covid-19' gadījumi Latvijā nav konstatēti

Patlaban Latvijā aizdomās par jauno "Covid-19" koronavīrusu laboratoriski pārbaudīti 152 cilvēki, taču jauni saslimšanas gadījumi nav konstatēti, portāls "Delfi" uzzināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pēdējā diennaktī speciālisti izmeklējuši 21 pacientu, tostarp trīs bērnus. Visi izmeklējumi bijuši negatīvi un saslimšana nav konstatēta.

Trešdienas rītā SPKC ziņo, ka līdz šim ar aizdomām par saslimšanu ar "Covid-19" kopā izmeklēti 152 pacienti, no kuriem 20 ir bijuši bērni. No visiem viens gadījums bijis pozitīvs un saslimšana konstatēta. Kā jau vēstīts, 2. martā Latvijā apstiprināts pirmais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums. Saslimusī sieviete ieradusies Rīgā ar lidmašīnu no Minhenes, sākumā apmeklējot Milānu.

Saslimusī sieviete pirmdien nogādāta Latvijas Infektoloģijas centrā, bet kopš otrdienas turpina ārstēšanos mājās.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) solījusi sniegt detalizētu informāciju par minēto pacienti, skaidrojot, ka tiek rūpīgi izvērtēts ar pirmo gadījumu praksē pārbaudītais rīcības algoritms.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.