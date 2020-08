Jaunie Covid-19 saslimušie: noskaidrots inficēšanās avots; visvairāk Riebiņu un Saulkrastu novados

Ir izdevies noskaidrot inficēšanās avotu visiem 18 pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 slimniekiem, apliecināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Divi saslimušie atgriezušies no ārzemēm, savukārt pārējie 16 gadījumi ir saistīti ar dažādām kontaktpersonām, tostarp divos gadījumos inficētie kontaktējušies ar ārzemniekiem. Līdz ar to šobrīd ir noskaidroti visu saslimušo inficēšanās avoti, apliecināja SPKC. Centrā arī apstiprināja, ka jaunie inficēšanās gadījumi nav saistīti ar uzliesmojumiem vai Aglonas svētkiem.

Inficēšanās avoti atrasti arī iepriekšējās dienās konstatētajiem sasirgušajiem, norādīja SPKC.

No pagājušajā diennaktī kopumā 18 atklātajiem inficēšanās gadījumiem ar Covid-19 visvairāk ir reģistrēti Riebiņu un Saulkrastu novados, kā arī Rīgā, liecina SPKC apkopotie dati.

Riebiņu novadā pašlaik ir reģistrēti deviņi inficētie, kas ir par vismaz pieciem cilvēkiem vairāk nekā iepriekš. Arī Saulkrastu novadā ir vismaz trīs jauni inficēšanās gadījumi, bet kopējais ar Covid-19 saslimušo cilvēku skaits joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs saslimušo skaits netiek atklāts.

Rīgā ar Covid-19 saslimušo skaits ir palielinājies par trīs cilvēkiem, sasniedzot 62.

Divi saslimšanas gadījumi reģistrēti Jūrmalā, kur inficēto skaits pieaudzis līdz astoņiem, bet viens Ogres novadā, kur tagad dzīvo desmit ar Covid-19 saslimuši cilvēki.

Pārējie inficēšanās gadījumi notikuši pašvaldībās, kurās saslimušo skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Četri inficētie pagājušajā diennaktī reģistrēti vecuma grupās līdz deviņiem gadiem, no desmit līdz 19 gadiem un no 20 līdz 29 gadiem. Divi inficētie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Pa vienam inficētajam ir vecumā 30 līdz 39 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Tāpat viens inficētais ir vecāks par 80 gadiem.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī Latvijā, veicot kopumā 2290 Covid-19 testus, konstatēti 18 jauni inficēšanās gadījumi.

Līdz šim Latvijā veikti kopumā 242 823 Covid-19 izmeklējumi. 0,56% gadījumu jeb kopumā 1360 personām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Līdz šim izveseļojušies 1135 pacienti jeb 83,45%, bet mirušas 33 personas, kam bijusi apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas trīs pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 204 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.