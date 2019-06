Jaunizveidotā Rīgas domes frakcija sola iestāties par uzņēmējdarbību

Pie partijām nepiederošie Rīgas domes deputāti - Oskars Putniņš, Druvis Kleins un Imants Keišs - izveidojuši jaunu frakciju ar nosaukumu "Rīgai" un sola iestāties par uzņēmējdarbības un ģimeņu atbalsta veicināšanu, šodien preses konferencē pastāstīja frakcijas pārstāvis Putniņš.

Putniņš būs arī frakcijas vadītājs un līdz ar jaunās apvienības izveidi Rīgas domē turpmāk darbosies astoņas frakcijas.

Frakcijas ieskatā, līdzšinējā domes pārvaldība neiztur nekādu kritiku un pašvaldības darbā trūkst konsekvences lēmumu pieņemšanai, proti, netiek izvērtētas lēmumu izraisītās sekas, tostarp arī ietekme uz domes budžetu.

Frakcija darbam domē izvirzījusi trīs prioritātes - efektīvāka pilsētas pārvalde, atbalsts ģimenēm un uzņēmējdarbības vides uzlabošana.

Runājot par pašvaldības darba efektivizēšanu, Putniņš pauda viedokli, ka nav pieņemama situācija, kad domes opozīcijai vai tiesībsargājošajām iestādēm ir jālūdzas pēc informācijas domei. "Visai informācijai ir jābūt vienotā sistēmā un pieejamai dažu klikšķu attālumā," pauda deputāts

Tāpat frakcija apņēmusies palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu un grib cīnīties pret rindām bērnudārzos. Pēc Putniņa teiktā, Rīga ir vienīgā no Baltijas valstu galvaspilsētām, kur iedzīvotāju skaits turpina sarukt tieši tāpēc, ka nav pietiekams atbalsts ģimenēm. "Rīgā bērna piedzimšanas pabalsts ir 150 eiro, kamēr Jūrmalā - 500 eiro. Mēs gribam to palielināt divreiz," sacīja politiķis.

Tāpat frakcija uzskata, ka būtu nepieciešams aktīvāk veicināt jaunajiem uzņēmējiem labvēlīgu vidi. Putniņš atgādināja, ka pēc viņa ierosinājuma pašvaldībā jau ir izveidots "Rīgas drosmes grants", kas šogad sniegs atbalstu vismaz 50 jaunajiem uzņēmējiem. "Tāpat esmu panācis, ka ir izveidota programma, kas jaunajiem uzņēmējiem ļauj doties uz nometni Kembridžā un tur iegūt pasaules līmeņa pieredzi," pauda Putniņš.

Kā ziņots, Putniņš domē tika ievēlēts no partijas "Latvijas attīstībai" saraksta, taču drīz pēc vēlēšanām no frakcijas izstājās un ilgstoši balsojumos atbalstīja valdošo koalīciju. Savukārt Kleins un Keišs aizvadītajā nedēļā tika izslēgts no Jaunās konservatīvās partijas.