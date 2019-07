Jaunizveidotais deputātu bloks 'Rīgai!' atteicies tikties ar GKR

Jaunizveidotais deputātu bloks "Rīgai!", kurā apvienojušies deputāti Oskars Putniņš, Imants Keišs un Druvis Kleins, atteicies tikties ar "Gods kalpot Rīgai" (GKR) frakcijas pārstāvjiem, atzina Putniņš.

Viņš pastāstīja, ka saņēmis piedāvājumu rītdien tikties ar GKR, taču frakcija nolēmusi to nedarīt, jo joprojām uzskata, ka opozīcijai ir jāvirza savs mēra amata kandidāts. "Ar GKR būsim gatavi tikties tikai tad, ja opozīcijai nebūs sava mēra," paziņoja Putniņš.

Jau ziņots, ka GKR šodien tikās ar visām līdzšinējām opozīcijas partijām, taču atbalstu savai mēra kandidatūrai - Oļegam Burovam - viņiem iegūt tā arī neizdevās.

Trešdien, 3. jūlijā, Burovam paredzēta tikšanās ar "Neatkarīgo deputātu frakciju".

Patlaban Rīgas domē darbojas astoņas frakcijas.

"Saskaņas" un GKR bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no GKR.

Opozīcija tikmēr palikusi 25 domnieku sastāvā - četri deputāti ir no partijas "Vienotība", seši no "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no Jaunās konservatīvās partijas un astoņi no "Latvijas attīstībai".

Vēl četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti izveidojuši "Neatkarīgo deputāti frakciju", bet deputāti Oskars Putniņš, Imants Keišs un Druvis Kleins apvienojušies deputātu blokā "Rīgai!".