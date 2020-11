Jaunnedēļ pie Saeimas piketēs sociālie darbinieki

Sociālo darbinieku valde 19. novembrī pie Saeimas rīkos piketu, lai aktualizētu sociālā darba nozīmīgumu Latvijā, portālu "Delfi" informēja biedrības valde.

Sapulces mērķis ir aktualizēt sociālā darba būtību, kā arī iestāties par sociālo darbinieku tiesībām veikt profesionālu sociālo darbu un sniegt klientiem atbalstu, nevis kontrolēt un ierobežot iespējas.

Pieteikums par sapulci ir saņemts likumā noteiktajā kārtībā, taču tās dalībnieku skaits vēl nav precizēts, portālam "Delfi" pavēstīja Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis.

Jau tika vēstīts, ka 2021. gadā alternatīvo nodokļu režīmu dalībniekiem ar ienākumiem zem minimālās algas jeb mazākiem par 500 eiro būs jāvēršas sociālajā dienestā, lai varētu neveikt pilnu minimālo sociālo iemaksu, 26. oktobrī pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem pavēstīja labklājības ministre.

Vēlāk Ministru kabinets gan vienojās, ka turpinās izvērtēt grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un diskusijas par to, vai šobrīd izvēlētā mehānisma – sociālais dienests, kas palīdz valdībai nošķirt tos cilvēkus, kuri nevēlas maksāt nodokļus, no tiem, kuriem tiešām maza alga – vietā to labāk nevarētu veikt kāds cits dienests.

Plānotās izmaiņas jau satraukušas Sociālo darbinieku biedrību, kura izteica neuzticību labklājības ministrei Ramonai Petravičai (KPV LV) un pieprasīja viņas demisiju. Šādu pašu aicinājumu izteikusi arī politiskā partija "Progresīvie". Taču pati Petraviča noraida pārmetumus par sociālajām iemaksām.

Pieprasot Petravičas demisiju, Sociālo darbinieku biedrība visus sociālos darbiniekus un sociālo pakalpojumu sniedzējus aicināja "būt vienotiem izbeigt šo absurdu, kas nostādītu sociālā darba speciālistus pret iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Kā arī cilvēkus ar zemiem ienākumiem uzskatīt par noziedzniekiem, kuriem kā soda mērs ir noteikts vērsties sociālajā dienestā".

Biedrība izteica neuzticību Petravičai par "centieniem noteikt sociālajiem dienestiem neraksturīgu funkciju – piedalīties nodokļu iekasēšanā, kā arī nespēju aizstāvēt labklājības nozares darbiniekus pret Finanšu ministrijas teroru".