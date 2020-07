Jauns veselības nodoklis: Viņķele dod priekšroku lielākam finansējumam no pamatbudžeta

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) atzinīgi vērtē premjerministra Krišjāņa Kariņa (JV) un finanšu ministra Jāņa Reira (JV) gatavību meklēt risinājumu lielākam finansējumam veselības aprūpes nozarei, tomēr viņa joprojām uzskata, ka "optimālāks variants būtu piešķirt lielāku finansējumu no pamatbudžeta", portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka trešdien Reirs Latvijas Radio norādīja, ka Latvijā nodokļu sistēmas uzlabošanai tiek vērtēta iespēja ieviest veselības nodokli jeb veselības apdrošināšanu 5% apmērā.

"Man kā ministrei ir svarīgi, lai finansējuma modelis nesamazinātu veselības aprūpes pieejamību kādai no iedzīvotāju grupām, lai atbilstu visaptverošas veselības aprūpes pieejai un nebūtu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) funkciju aizstājējs," uzsvēra ministre.

Viņķele atklāja, ka ar šī plāna detaļām nav iepazīstināta.

Ieviešot veselības apdrošināšanu jeb veselības nodokli 5% apmērā, kopējais darbaspēka nodokļu slogs nemainīsies, iepriekš pauda Reirs.

Viņš skaidroja, ka šo veselības nodokli veidotu 1% no sociālajām iemaksām, 2% no solidaritātes nodokļa un 2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN).