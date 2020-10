Jaunu Satversmes tiesas priekšsēdētāju vēlēs 14. oktobrī

Trešdien, 14. oktobrī, pulksten 10 sasaukta Satversmes tiesas (ST) sēde, kurā notiks Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāja vēlēšanas, portāls "Delfi" uzzināja ST.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, ST priekšsēdētāja vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas "Youtube" kontā.

ST priekšsēdētāja pienākumos ietilpst tiesas administratīvā darba organizēšana, tiesas sēžu vadīšana, kā arī tiesas pārstāvniecība nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Līdz jauna Satversmes tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanai amata pienākumus pilda priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētāju uz trim gadiem no sava vidus ievēlē ST tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši ST likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, – tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna.

Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.

Jau vēstīts, ka šā gada 2. oktobrī līdzšinējai ST priekšsēdētājai Inetai Ziemelei bija pēdējā darba diena ST.

Viņa 2. septembrī tika iecelta Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša amatā uz atlikušo bijušā EST tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu – līdz 2024. gada 6. oktobrim.

ST priekšsēdētāja pienākumus uz laiku pilda līdzšinējā Ziemeles vietniece Sanita Osipova.