Jaunzeme nedomā vēlreiz kandidēt uz VID vadītāja amatu

Pašreizējā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme patlaban neizskata iespēju atkārtoti kandidēt uz dienesta vadītāja amatu, to Jaunzeme sacīja Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums".

Jaunzeme ir VID ģenerāldirektore kopš 2019. gada 11. februāra. Viņas pilnvaru termiņš beigsies šogad.

Vaicāta par atkārtotu kandidēšanu uz šo amatu, Jaunzeme norādīja, ka šādu iespēju neizskata, taču pieļāva, ka situācija var arī mainīties.

Viena no valdību veidojošajām partijām - "Apvienotais saraksts" (AS) - aizvien uzskata, ka Jaunzeme VID vadītāja postenī ir jānomaina. Raidījumā "Apvienotā saraksta" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars norādīja, ka politiskais spēks turpinās uzstāt uz šo pozīciju.

"Apvienotā saraksta" ieskatā VID nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, tostarp Jaunzemes nomainīšana.

Vaicāts, vai VID vadītāja jautājums var būt izšķirošs koalīcijas pastāvēšanai, Tavars konkrētu atbildi nesniedza, taču atzīmēja, ka AS nav nācis valdībā, lai turētos pie saviem krēsliem, bet lai kaut ko mainītu.

"Kā minimums neatbalstīsim Ievas Jaunzemes pārapstiprināšanu amatā. Aicinām koalīcijas partnerus būt proaktīviem un finanšu ministram pieņemt jau šobrīd lēmumu par jaunu konkursu," sacīja Tavars.

Turpretim Jaunzeme pārmetumus noraidīja. Viņa uzskata, ka AS nav paskaidrojis, kas viņas darbībā ir neapmierinošs. "To, kas man ir zināms, tas viss ir izdarīts. Es gribētu, lai šī aizdomu ēna no manis tiktu noņemta, kas jau trīs mēnešus ir. Jo tā nav valstsvīru cienīga rīcība - apvainot iestādes vadītāju un nepateikt, kas tieši ir noticis," sacīja Jaunzeme.

Kā ziņots, AS ir aicinājusi finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV) nomainīt VID vadītāju Jaunzemi un sākt darbu pie VID reformas, informēja AS pārstāve Mudrīte Grundule.

Vaicāts par "Jaunās vienotības" (JV) viedokli šajā jautājumā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka Finanšu ministrija (FM) "labi apzinās" nepilnības VID darbībā un ka Ašeradens un FM strādā pie sava redzējuma par vajadzīgajiem uzlabojumiem.

Kariņš atzīmēja, ka šogad beigsies Jaunzemes pilnvaru termiņš VID vadītāja amatā, līdz ar to šogad uz šo amatu arī tiks rīkots konkurss.