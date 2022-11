Jautājumi par dzimumtieksmi vai čomiska pasēdēšana – kas noveda skolotāju līdz apcietinājumam?

Carnikava bija pilna cilvēku. Kā ierasti Nēģu svētkos vasaras izskaņā. Nedaudz pēc pusnakts kāda persona pamanīja pusaudžu bariņā tusējam arī Carnikavā zināmu skolotāju. Bija manāmas alkohola pudeles. Tāda kombinācija neesot šķitusi pieņemama, tāpēc to nofilmēja. Domāja, ko ar video darīt. Aptuveni pēc mēneša nosūtīja Carnikavas pamatskolas direktoram Raivim Paulam. Viņš vērsās policijā. Tā bija otrdiena. Jau tās nedēļas piektdienā skolotājs tika apcietināts. Tas direktoru izbrīnīja. Ātri gan!

Tikai vēlāk viņš uzzināja, ka skolotāju neapcietināja par čomisko uzvedību Nēģu svētkos, bet gan par to, ka tiek turēts aizdomās par dzimumnoziegumu pret nepilngadīgajiem. Valsts policijas Rīgas reģiona Kriminālpolicijas pārvaldes pārstāve Olga Kozireva skaidro, ka tādos gadījumos rīcība parasti ir nekavējoša, lai pasargātu cietušos un novērstu jaunus noziedzīgu epizožu gadījumus, taču aizturēšana nesekoja uzreiz, jo "sākotnējais iesniegums saturēja informāciju, ka viņiem it kā kopā bija ballīte ar alkohola lietošanu un tajā nebija neviena vārda par seksuālu uzmākšanos." Pieņemot paskaidrojumus no jauniešiem, inspektori atklāja norādes uz seksuālo uzmākšanos. Par to nekavējoties tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160.panta trešās un ceturtās daļas, bet skolotājs – aizturēts.

Carnikavas pamatskola nav pirmā izglītības iestāde, kur strādājis aizturētais skolotājs, portāls "Delfi" atrada arī skolotāja iepriekšējo darbavietu, kas ir Madonas novadā.