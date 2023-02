Jēkabpils novadā plūdos cietušas 450 dzīvojamās mājas, aplēsts Jēkabpils novada pašvaldībā.

Jēkabpils novadā iedzīvotāju apspriešanai nodots saistošo noteikumu projekts par vienreizēja pabalsta piešķiršanu plūdos cietušo mājokļu remontam, informēja pašvaldības pārstāve Aiga Sleže.

Iedzīvotāju iesniegtos priekšlikumus apkopos līdz 15. februārim, un tad saistošos noteikumus apstiprinās tādā vai citādā redakcijā, sacīja Sleže.

Saistošo noteikumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā projektā paredzēts, ka pabalsta apmērs atkarībā no mājokļa tehnisko bojājumu apmēriem var būt no 500 līdz 2000 eiro. Apdrošinātiem mājokļiem pabalsta apmērs tiek noteikts 50% no noteikumos minētajām summām.

Jēkabpils novada pašvaldības 2023. gada budžetā pabalsta izmaksai ieplānoti 100 000 eiro. Apmaksu plānots veikt no Avārijas un tamlīdzīgu seku likvidēšanas līdzekļiem, pamatojoties uz 27. janvāra domes lēmumu "Par avārijas līdzekļu piešķiršanu".

Kā jau iepriekš vēstīts, plūdos cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta novadā, var vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu pēc pabalsta krīzes situācijā un pretendēt uz pabalstu līdz 1240 eiro. Vērtējot atbilstību šī pabalsta piešķiršanai, tiks ņemti vērā zaudējumi, kas nav saistīti ar mājokļa remontu.