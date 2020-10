Jēkabpils sporta halles atklāšanu svinēs četras dienas

Nākamnedēļ, no 15. oktobra līdz 18. oktobrim, norisināsies par teju 13,9 miljoniem eiro izbūvētās Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles atklāšanas svētki, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Atbilstoši ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja jauno sporta halli un tās piedāvātos pakalpojumus iepazīt nelielās grupās, plašākā, bet vēl joprojām ierobežotā pulkā pulcējoties tikai uz komandu sporta spēlēm.

Ekskursijas jaunās sporta ēkas iepazīšanai un noslēpumaināko vietu atklāšanai notiks ceturtdien un piektdien. Ceturtdien ekskursijas vadīs improvizācijas aktieri, savukārt piektdien vadību pārņems halles informācijas centra darbinieki.

Tāpat norisināsies nodarbības "Slidošana visiem!".

Jaunā ledus halle piedāvās arī kādu tuvākajā apkaimē vēl neredzētu sporta veidu - kērlingu. Apgūt pirmās prasmes un iepazīt ziemas olimpisko spēļu sporta veida noteikumus sadarbībā ar Latvijas Kērlinga asociāciju varēs piektdien un sestdien.

Sporta halles atklāšanas svētkos norisināsies arī basketbola, volejbola un hokeja spēles.

"Jēkabpils pilsēta savā 350. dzimšanas dienā ir saņēmusi ļoti lielu dāvanu. Sporta halles atvēršana Jēkabpils vārdu ar jaunu jaudu ienes Latvijas sporta arēnā. Tā ļaus mums ne tikai uzņemt augsta līmeņa nacionāla un starptautiska mēroga sporta komandas, bet arī audzināt profesionālu un spēcīgu jauno sportistu paaudzi," pauda Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps (GKML).

Jau ziņots, ka multifunkcionālās halles kopējā platība ir gandrīz 8469 kvadrātmetri. Tajā ir izveidota universāla sporta zāle basketbolam un volejbolam ar teleskopiskām tribīnēm 1000 skatītājiem un stacionārām tribīnēm 100 skatītājiem, ar iespēju zāli transformēt publisku pasākumu rīkošanai, ierīkotas zāles trenažieriem, aerobikai, horeogrāfijai, uzbūvēta "B" kategorijas hokeja arēna ar sēdvietām 300 skatītājiem. Tāpat izveidotas sportistu ģērbtuves, treneru telpas, inventāra, saimnieciskās un administrācijas telpas, vestibils ar garderobes telpu, labierīcībām. Paredzētas arī telpas Jēkabpils Sporta skolai un kafejnīcas izvietošanai. Ir veikta arī pieguļošās teritorijas labiekārtošana un izveidoti stāvlaukumi automašīnām.

Sporta halles apsaimniekošanu veiks Jēkabpils sporta centrs.

Objekta būvniecība tika sākta 2018. gada novembrī. Būvdarbus veica AS "Panevežio statybos trestas", SIA "ARMS group" un SIA "LC Būve". Projekta kopsumma ir 13 894 359 eiro, no tā pašvaldības līdzfinansējums 211 485 eiro, aizņēmums no Valsts kases 12 082 874 eiro, kā arī 1 600 000 eiro valsts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas.