Jēkabpils un Ogres apkārtnē sākas militārās mācības 'Knight Swift 22'

No 8. līdz 12. jūnijam, Jēkabpils un Ogres apkārtnē, kā arī Ādažu poligonā notiks iepriekš plānotas starptautiskās militārās mācības "Knight Swift 22", portālu "Delfi" informēja NBS.

Mācību laikā daudznacionālais divīzijas štābs "Ziemeļi" kopā ar Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādi, Zemessardzes 3. Latgales brigādi, Latvijā dislocēto Dānijas Bruņoto spēku vienību, ASV Bruņoto spēku artilērijas brigādi trenēs un pārbaudīs komandvadības elementus un procedūru savietojamību.

Atšķirībā no citām štābu mācībām, vienības veiks arī apvidus izlūkošanu uz zemes un no gaisa, izmantojot militāros helikopterus.

"Mūsu nākamais vingrinājums "Knight Swift" turpinās "Knight Legion" iesākto. Tas būs štāba gatavības vingrinājums Latgalē kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzes brigādēm, kā arī sabiedrotajiem no ASV. Divīzijas mērķis šajās plānveida mācībās ir pārbaudīt un uzlabot spēju vadīt kaujas operācijas daudznacionālā vidē," pauž NATO daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" komandieris ģenerālmajors Flemings Matiasens.

Mācību laikā no 8. līdz 12. jūnijam Latgales un Vidzemes novadu iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, dzirdot un novērojot militāro helikopteru un tehnikas kustību Jēkabpils un Rēzeknes apkārtnē, kā arī Ādažu poligona apkārtnē.

Jau ziņots, 2019. gada 8. martā Ādažu bāzē tika atklāts daudznacionālais divīzijas štābs "Ziemeļi". Štāba izveides mērķis ir uzlabot Baltijas valstu aizsardzību un stiprināt NATO kolektīvo atturēšanu un aizsardzību, nodrošinot komandvadības elementu Baltijas reģionā.

Štāba uzdevumi ir aizsardzības plānošana, militāro mācību un aktivitāšu organizēšana un īstenošana, lai palielinātu iesaistīto valstu savstarpējo savietojamību un spēju kopīgi veikt aizsardzības uzdevumus.

Starptautisko militāro mācību regulārai norisei Latvijā un citās alianses dalībvalstīs, un sabiedroto valstu plašai iesaistei šādās mācībās ir būtiska loma, lai praktiski trenētu un stiprinātu NATO gaisa, sauszemes un jūras spēku, kā arī speciālo operāciju vienību sadarbību stratēģiskā, operacionālā un taktiskā līmenī, demonstrējot NATO kolektīvās aizsardzības spējas un gatavību aizsargāt katru alianses dalībvalsti no visu veidu drošības draudiem.

Savukārt no 8. līdz 17. jūnijam Igaunijā notiks taktiskā apmācība Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes piekomandētajam Dānijas Bruņoto spēku mehanizētajam kājnieku bataljonam, lai trenētu aizsardzības un uzbrukuma spējas.

Nacionālie Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem uz Rīga-Tallina un Tallina-Rīga autoceļa.

Jau ziņots, ka Dānijas Bruņoto spēku apakšvienība ir piekomandēta Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei, lai pastiprinātu NATO atturēšanas un aizsardzības spējas alianses austrumu flangā.

Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādes sastāvā ir karavīri no kopumā 13 NATO dalībvalstīm. Brigādē ir iekļauta arī NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa, kuru vada Kanāda, un to veido vairāk nekā 1700 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas.

Šī grupa rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.

"Delfi" jau ziņoja, ka ar spēka demonstrāciju, "A-10" lidmašīnu uzlidojumiem un "Blackhawk" helikoptera nosēšanos poligonā noslēgušās starptautiskās militārās mācības "Summer Shield 2022".