Jelgavā dārza mājiņā sadeg cilvēks; Rīgā izglābj vairākus slīcējus

Piektdien dārza mājiņas ugunsgrēkā gājis bojā viens cilvēks, bet Rīgā izglābti vairāki slīcēji, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Dārza mājiņa degusi 25 kvadrātmetru platībā un ugunsgrēka iemeslus skaidros policija. Tāpat vakar saņemts izsaukums Durbes novadā, kur daudzdzīvokļu mājā dega dīvāns. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots mediķiem.

Aizvadītajā naktī saņemts izsaukums arī Valkā, kur piecstāvu mājā dzīvoklī dega dīvāns un sadzīves mantas astoņu kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas izglābti trīs cilvēki, kuri bija arī cietuši un nodoti mediķiem. Divus cilvēkus palīdzēja izglābt iedzīvotāji.

Piektdienas vakarā saņemts izsaukums uz Salacgrīvu, kur dega šķelda 200 kvadrātmetru platībā. Pusnaktī ugunsgrēks lokalizēts, bet tā dzēšanas darbi joprojām turpinās.

Savukārt Rīgā no noslīkšanas VUGD vīri izglāba vairākus cilvēkus. Vienā gadījumā izglābts cilvēks, kurš bija izkritis no laivas, bet vēl citā gadījumā izglābts cilvēks, kurš slīka Daugavā. Tāpat vakar glābēji izcēla no grāvja cilvēku, kurš saviem spēkiem nespēja no tā izkļūt.

Līvānu novadā piektdien glābēji palīdzējuši izkļūt no meža diviem cilvēkiem, kuri bija apmaldījušies. Tāpat vakar Ķekavas novadā un Talsu novadā palīdzēts cilvēkiem noņemt gredzenu no uzpampuša rokas pirksta.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 185 izsaukumus. 26 izsaukumi bija uz ugunsgrēkiem, 148 uz glābšanas darbiem, no kuriem lielākā daļa bija uz vēja postījumu novēršanu.

11 izsaukumi bija maldinājumi.