Jelgava palielinājusi līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un auklēm

Jelgavas dome grozījusi saistošos noteikumus, palielinot pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un auklēm, informē pašvaldība.

No 220 uz 237 eiro palielināts pašvaldības līdzfinansējumu par bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam privātajos bērnudārzos. Savukārt no 150 uz 162 eiro palielināts pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka pērn pieaugušas izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības bērnudārzos. Tādēļ paaugstināts pašvaldības līdzfinansējums arī privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Lai gan nedaudz pieaugušas arī vidējās izmaksas par bērniem obligātās sagatavošanas vecumā jeb piecus un sešus gadus vecu bērnu izglītošanu pašvaldības bērnudārzos, šajā vecumposmā pašvaldības līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm arī šogad būs 200 eiro par vienu bērnu.

Pašvaldības līdzfinansējums privātajām iestādēm par šī vecuma bērniem ir lielāks nekā vidējās izmaksas par vienu bērnu pašvaldības bērnudārzā, kas šobrīd ir 143,11 eiro, uzsver Auza.

Jelgavas pašvaldības budžetā šim mērķim šogad ieplānoti 2,7 miljoni eiro.

Pēc Izglītības pārvaldes datiem, decembrī pašvaldība privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm veica maksājumu par 897 bērniem, tostarp 570 bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un 327 bērniem, kas apgūst obligāto sagatavošanu skolai.

Arī pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem palielināts, jo pieaugušas vidējās izmaksas par viena bērna izglītošanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pēc Izglītības pārvaldes datiem, pašlaik Jelgavas pašvaldības līdzfinansējumu saņem 65 aukles, kuras nodrošina uzraudzības pakalpojumu 134 mazajiem jelgavniekiem.