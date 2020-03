Jelgavas ģimenes ārste sola ievērot rekomendācijas pēc atgriešanās no Itālijas

Jelgavas ģimenes ārste Ilva Koškina, kuras paustā nostāja par koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" un potenciālu nepakļaušanos drošības pasākumiem internetā raisījusi bažas par pacientu drošību, apgalvo, ka ir pārprasta, vienlaikus atzīmējot, ka ievēros noteiktās rekomendācijas, sociālajā tīklā "Facebook" skaidro ārste.

Dodoties uz Bari, pilsētu Itālijas dienvidos, 7. martā Koškina "Facebook" bija norādījusi, ka pēc atgriešanās turpināšot apmeklēt darbu. Tas iet pretrunā ar Veselības ministrijas noteiktajām rekomendācijām ceļotājiem, kuri ir atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām.

"Katrā ziņā būšu ceturtdien darbā, bet ja kādam bail no manis vai iespējamā mistiskā mistera koronavīrusa, tad nu divas nedēļas jāiztiek bez manis. Bet pēc tam jau atkal uz Londonu," paudusi Koškina.

Tomēr, pieaugot sabiedrības rezonansei par ārstes pausto viedokli, trešdien Koškina norādījusi, ka tomēr ievēros noteiktos drošības pasākumus un ka viņas nostāja ir pārprasta.

"Domas man ir savas, bet likumus es ievēroju. Tajā laikā, kad rakstīju, Dienviditālijā nebija karantīnas zonā, tagad ir. Jā, un pirms došanās uz darbu noteikšu vai manā organismā nav koronovīruss, atbildi nopublicēšu šeit, lai visiem mierīgs prāts," savā nesenākajā "Facebook" ierakstā skaidroja ārste.

Šāds paziņojums nācis pēc tam, kad Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) sazinājusies ar Koškinu. LĀB prezidente Ilze Aizsilniece aģentūrai LETA apstiprināja, ka biedrība ir pārspriedusi notikušo ar ģimenes ārsti.

Platformā "Twitter" Aizsilniece arī norādījusi, ka sazinājusies ar "Ilvu Koškinu, kura ir ceļā uz Latviju. Daktere ierakstu "Facebook" ir veikusi pirms karantīnas izsludināšanas Itālijā". LĀB prezidente uzsvēra, ka ārste "apzinās situācijas nopietnību, pēc atgriešanās veiks analīzes, darbā atgriezīsies, kad būs pārliecināta, ka neapdraud citus".

Jau vēstīts, ka Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 konstatēta desmit cilvēkiem. Deviņi no tiem ir no vienas tūristu grupas, kas pagājušajā nedēļas nogalē atgriezās no ceļojuma uz Itāliju.

Līdz šim Latvijā kopā veikts 291 izmeklējums uz Covid-19, no tiem 17 pēdējās diennakts laikā.

Latvijā pirmais Covid-19 gadījums tika reģistrēts 2. martā – tā bija kāda rīdziniece, kura 29.februārī ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot pa vīrusa skarto Itālijas reģionu. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau 3. martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

Koronavīrusa dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 170 cilvēkiem. Lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri.

Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem Covid-19 pacientiem slimība norit vieglā formā.

Latvijas iedzīvotājus Covid-91 dēļ šobrīd stingri iesaka nedoties uz 11 valstīm – Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Japānu, Singapūru, Itāliju, Spāniju, Franciju, Vāciju, Austriju un Šveici. Šajās valstīs pastāv liels inficēšanās risks.

Papildus minētajam iedzīvotājus aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot vēl uz virkni valstu, tostarp, ASV, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Austrāliju, Bahreinu, Beļģiju, Čehiju, Dāniju, Ēģipti, Grieķiju, Indiju, Irāku, Islandi, Izraēlu, Kanādu, Kuveitu, Lielbritāniju, Malaiziju, Nīderlandi, Norvēģiju, Taizemi un Zviedriju. Ceļotājiem pašiem ir jāpieņem atbildīgs lēmums, vai apmeklēt minētās valstis.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sociālajā vietnē '"Twitter" aicina nopietni uztvert aicinājumu "izvērtēt brauciena nepieciešamību" "Tāpat vien mēs to nepublicējam, tas nozīmē paaugstinātu risku, līdzvērtīgs dzeltenajam signālam," viņš skaidro. Tā ministrs reaģējis uz informāciju, ka kāda ceļojuma organizatori "Facebook" formē grupu slēpošanas braucienam uz Austriju un, vaicāti par Covid-19 risku, norādījuši, ka Ārlietu ministrija tikai neiesaka braukt – tātad viss esot mierīgi.