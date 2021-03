Jelgavas novadā LZS saraksta līderi būs Caune, Veļeckis un Vītola

Latvijas Zemnieku savienības (LZS) kandidātu saraksta līderi pašvaldību vēlēšanās jaunajā Jelgavas novadā būs pašreizējā novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune (attēlā) Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs, Ozolnieku novada domes bijušais priekšsēdētājs un pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Veļeckis, kā arī Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola.

Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā informācija par konkrētajā pašvaldībā iesniegtajiem sarakstiem, no LZS saraksta novada domes vēlēšanās kandidēs arī Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, Ozolnieku novada Garozas pamatskolas direktore Dina Štelmahere un zemnieku saimniecības "Valneri" pārvaldnieks Juris Lavenieks.

Tāpat uz vietām jaunajā domē pretendēs pašreizējā Jelgavas novada domes deputāts Ojārs Briedis, SIA "Krauss" valdes loceklis Jānis Valerts, Jelgavas novada domes deputāts Modris Jansons un zemnieku saimniecības "Jaunlejnieki" Īpašnieks Juris Razživins.

Kopumā LZS sarakstā Jelgavas novada domes vēlēšanām pieteikti 22 kandidāti.

Caune apgalvoja, ka politiskais spēks ir īstenojis 80% no mērķiem, kas tika uzstādīti iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. "Esam pierādījuši, ka izaugsme laukos iet roku rokā ar līdzsvarotu infrastruktūras attīstību pagastos," komentēja politiķis.

Savukārt Lonerte uzskata, ka veiksmīgai tālākai novada attīstībai viens no svarīgākajiem aspektiem ir pakalpojuma pieejamība pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.

4000 zīmju priekšvēlēšanu programmā LZS deputāti cita starpā sola Jelgavas novadā saglabāt esošo skolu tīklu, atbalstīt pedagogu tālākizglītību, iesaistīt jauniešus pašvaldības darbā, audzināt lokālpatriotismu un nodrošināt skolēnus un studentus ar pilnībā apmaksātu ēdināšanu.

LZS pārstāvji apņēmušies stiprināt atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un sociālajiem uzņēmējiem. Paredzēts paplašināt finansiālo atbalstu grūtībās nonākušām ģimenēm, tostarp daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem. Kandidāti sola atbalstīsim personas ar invaliditāti, politiski represētos, kā arī gādāt par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. Priekšvēlēšanu programmā dažāda veida atbalsts un uzlabojumi paredzēti gan minētajām, gan citām vēlēšanu grupām.

Pašvaldību vēlēšanas notiks 5.jūnijā no plkst.7 līdz 20. Pirms tam iepriekšējā balsošana notiks 31.maijā no plkst.16 līdz 20, 3.jūnijā no plkst.9 līdz 16 un 4.jūnijā no plkst.13 līdz 20.