JKP iesaka uzlabot valdības reputāciju, atbrīvojoties no FM parlamentārā sekretāra Zakatistova

Jaunā konservatīvā partija (JKP) pirmdien, 8. martā, saviem koalīcijas kolēģiem rosinājusi apsvērt jautājumu par Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zakatistova atbrīvošanu no šī amata, vietā piedāvājot savu pārstāvi Gati Eglīti. Lēmums gan nav pieņemts, un jautājums palicis "atvērts".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc sanāksmes žurnālistiem tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) norādīja, ka viņa partija koalīcijā sākusi sarunu par "zināmu disproporciju attiecībā uz šobrīd partiju lielumu pārstāvošiem amatiem" un zināmām reputācijas problēmām un kvalitātes riskiem, kas attiecas uz Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru un pie frakcijām nepiederošo Saeimas deputātu, no "KPV LV" saraksta ievēlēto Zakatistovu.

JKP kolēģus koalīcijā informējusi, ka būtu nepieciešams šo jautājumu pārrunāt. JKP Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amatam piedāvā savu pārstāvi Gati Eglīti, ko uzskata par kvalificētu šim amatam. Bordāns gan atzina, ka šis jautājums koalīcijā "palicis atvērts", jo JKP nesagaidot ātru rezultātu "rīt uz brokastlaiku".

Bordāns, atbildot uz žurnālistu jautājumu par pretenzijām pret Zakatistovu un viņa darbu, norādīja, ka partijai ir konkrēti iebildumi – slikti komunicēts nodokļu reformas jautājums, šobrīd par pandēmijas laika procesiem nav redzama stingra vadība un komunikācija, neierašanās uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdēm.

"Par reputāciju mēs dzirdējām pagājušā nedēļā no sabiedriskajiem medijiem, ka it kā ir ierosināts vēl viens kriminālprocess jau par šī brīža aktualitātēm par sabiedrisko līdzekļu izmantošanu. Tas viss ir sakāpinājis situāciju un raisa jautājumu, ka brīdī, kad ir visi pandēmijas jautājumi, tiek ļoti akūti stādīts jautājums par uzticību valdībai un premjeram, JKP vēlas mainīt nevis kādu no ministriem, bet tikai parlamentāro sekretāru, lai netraucētu sabiedrībai pozitīvā gaismā uztvert visu valdību, lai nemestu ēnu uz visas valdības reputāciju tajā sadaļā, kurā tam pavisam nebūtu aktuāli notikt," skaidroja Bordāns.

"Tas arī noņemtu vairākus iekšējus koalīcijas jautājumus un reputācijas riskus valdībai. Tas tikai nāktu par labu valdībai, kā tas bija, piemēram, arī tad, kad nomainījās "Attīstībai/Par!" veselības ministri, jo par jauno ministru neko negatīvu nevar teikt. Nevajadzētu baidīties no šādām sīkām izmaiņām," uzsvēra Bordāns.

Viņš arī piedāvāja kolēģiem no "Jaunās Vienotības" paziņot, ka Zakatistovs ir "Jaunās Vienotības" pārstāvis, jo līdz šim viņš tika nozīmēts amatā kā "KPV LV" pārstāvis.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) JKP ideju komentēja lakoniski, sakot, ka parlamentāro sekretāru izvēlas ministrs. "Es līdz šim neesmu dzirdējis nevienu sūdzību par konkrētā parlamentārā sekretāra darbu," teica Kariņš.

Citi koalīcijas partneri vispār to nekomentēja, Zakatistovs preses konferencē nepiedalījās. Zakatistovs savulaik vadīja arī "KPV LV" Saeimas frakciju, taču nesen no partijas tika izslēgts, tāpēc pameta arī frakciju.

Jau ziņots, ka policija sākusi kriminālprocesu pret Ekonomikas ministrijas pārstāvi Skultes ostas valdē un Saeimas deputāta Ērika Pucena ("Par cilvēcīgu Latviju"; KPV LV) palīgu Salvi Petriku ("Par cilvēcīgu Latviju"; KPV LV) saistībā ar naudas līdzekļu iegūšanu savtīgos nolūkos, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

Kriminālprocesā figurē arī Saeimas deputāta Zakatistova vārds, liecina LTV rīcībā esošā informācija.

Petriks esot noslēdzis uzņēmuma līgumu ar partiju par deputāta Pucena reklamēšanu sociālajā tīklā "Facebook", ik mēnesi par to saņemot 500 eiro atalgojumu.

Petriks (Par cilvēcīgu Latviju; KPV LV) gan noliedz, ka būtu slēdzis līgumu ar partiju "Par cilvēcīgu Latviju" par Pucena reklamēšanu sociālajā tīklā "Facebook", kā arī, ka pret viņu sākts kriminālprocess saistībā ar naudas līdzekļu iegūšanu savtīgos nolūkos.

Viņam nekad nav bijis līgums ar politisko partiju par Ērika Pucena sociālo tīklu apkalpošanu. Šāda līguma nav arī ar privātpersonu Pucenu un šāda līguma nav ar nevienu personu vai uzņēmumu.

"Otrkārt, klaji melīga informācija ir par to, ka kriminālprocess ir uzsākts pret Salvi Petriku vai citu personu," norādīja deputāta palīgs.