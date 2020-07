Jūnijā 'Jaunās Vienotības' reitings nokrities līdz šogad zemākajam

Jūnijā populārākas partijas statusu saglabāja opozīcijā esošā "Saskaņa", pēdējā gada laikā lielāko vēlētāju atbalstu uzrādījusi Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), bet premjera partijai "Jaunā Vienotība" reitings ir zemākais šogad, liecina pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma SKDS veiktās aptaujas dati.

Saskaņā ar iedzīvotāju aptauju jūnijā nemainīgi lielāko vēlētāju atbalstu – 12,9% – guvusi "Saskaņa", kurai, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir atbalstītāju kritums par 0,3 procentpunktiem.

Otra vairāk atbalstītā partija ir ZZS, kurai jūnijā balsi atdotu 8,9% vēlētāju, un tas ir pieaugums par 0,8 procentpunktiem pret iepriekšējo mēnesi. Jūnijā iegūtais atbalsts ZZS ir augstākais pēdējā gada laikā, kad partijas reitings svārstījās no 7,5% pērnā gada novembrī līdz 8,7% šā gada janvārī.

Vēlētāju atbalsta pieaugums ir arī politiskajai apvienībai "Attīstībai/Par!" – jūnijā 5,8% atbalsts, un tas ir par 0,8 procentpunktiem vairāk nekā mēnesi pirms tam.

Līdzīgs atbalsts jūnijā ir nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK" – 5,6% un tas ir kāpums par 0,1 procentpunktu, salīdzinot ar maiju.

Piektajā vietā ar 5,1% vēlētāju atbalstu ierindojas "Jaunā vienotība". Salīdzinājumā ar maiju tas ir kritums par vienu procentpunktu. "Jaunajai Vienotībai" jūnija reitingi ir zemākie šogad un ievērojams kritums, ja salīdzina, piemēram, ar pagājušā gada augustu, kad partijai savu balsi gatavi bija atdot 8,8% vēlētāju.

Jūnijā pieaudzis atbalsts Jaunajai konservatīvajai partijai (JKP). No aptaujātajiem 4,2% jūnijā solīja balsot par JKP, bet iepriekš maijā to darīt bija gatavi 3,7% no aptaujātajiem.

Reitingu kritums jūnijā bijis arī valdošajā koalīcijā ietilpstošajai "KPV LV", kurai atbalstu sola 1,8% vēlētāju, bet maijā tie bija 2%.

Apsteigt "KPV LV" izdevies Saeimā nepārstāvētajām Latvijas Reģionu apvienībai (LRA) un Latvijas Krievu savienībai (LKS).

LRA jūnijā atbalstu pauduši 2,8% aptaujāto, kas ir par 0,2 procentiem vairāk nekā maijā, bet LKS jūnijā atbalstu pauduši 2,2% vēlētāju un tas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā maijā.

Neliels pieaugums par 0,2 procentpunktiem bijis arī partijai "Progresīvie", kuriem jaunākajā aptaujā savu balsi sola 1,7% vēlētāju.

Tiesa, gandrīz 30% vēlētāju nezina, par kuru partiju balsotu Saeimas vēlēšanās, bet 18,6% aptaujā teikuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies.