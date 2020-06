Jūnijā valsts apmaksātu Covid-19 testu varēs veikt ikviens

No trešdienas, 10. jūnija, līdz 30. jūnijam ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāve Anna Strapcāne.

Pirms doties veikt testu, iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot pa tālruņiem 8303 (Centrālā laboratorija), 67334433 (E.Gulbja laboratorija) darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12 vai 67000610 (RAKUS) darba dienās no pulksten 8 līdz 17.

Šāds lēmums pieņemts, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām, mazinoties ierobežojumiem, sabiedrībā būtu plaša testēšana, kas ļautu savlaicīgi atklāt iespējamu slimības uzliesmojumu, norādīja Strapcāne.

Ja cilvēkam nav saslimšanas simptomu, uz paraugu ņemšanas punktu var ierasties arī ar velosipēdu, kājām vai, lietojot masku, ar sabiedrisko transportu.

Ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, VM iesaka tomēr vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs konsultēt arī par nepieciešamo ārstēšanu un nosūtīt uz Covid-19 testu.

Valsts arī turpmāk apmaksās ar Covid-19 ārstēšanu saistītos izdevumus – pacientu pārvešanu, pavadīto laiku slimnīcā, ārstēšanu u.c.

Lai arī pēc ārkārtējās situācijas beigām varētu turpināt Covid-19 testēšanu, nodrošināt attālinātās konsultācijas un nodrošinātu citas prasības, otrdien, 9. jūnijā, valdība Ministru kabineta noteikumos nostiprināja atbilstošas normas, kas pagaidām būs spēkā līdz šā gada beigām, informēja VM.

Prakse ārstniecības personām sniegt attālinātās konsultācijas pacientiem ārkārtējās situācijas laikā bijusi efektīva, tāpēc lemts iesākto turpināt, skaidroja Strapcāne.

Arī turpmāk ārsts varēs izvērtēt, vai attālinātā konsultācija ir iespējama vai nepieciešams novērtēt pacienta veselības stāvokli klātienē.

Pacientam par attālināto konsultāciju nebūs jāmaksā.

Noteikumos arī nostiprināta apmaksas kārtība, lai varētu turpināt veikt Covid-19 diagnostiku.

Tāpat kā līdz šim, plašs personu loks varēs saņemt valsts apmaksātu Covid-19 testus līdz pat gada beigām ierastajā kārtībā.

Tāpat paplašinātas situācijas, kurās tiks apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes.

Valsts apmaksās ģimenes ārsta vizīti pacienta mājās, ja pacientam ir hroniskas slimības saasinājums, bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) uz izsaukumu nebūs devies, jo situācija nav bijusi dzīvību apdraudoša.

Valdība arī lēma par risinājumu, ja ārkārtējās situācijas laikā bija paredzēts saņemt valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu bērniem īsi pirms 18 gadu sasniegšanas, bet pakalpojumus tika atteikts un šobrīd bērns jau sasniedzis pilngadību.

Ja šajā laikā bija konkrēts pieraksts, kas tika atteikts, valsts apmaksātu pakalpojumu šīs personas var saņemt vēl līdz 31. augustam.

Līdzīgs princips ir attiecībā pret valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu, jo sievietēm, kuras vēlas saņemt šo pakalpojumu, ir noteikts vecuma ierobežojums.

Ja ārkārtējās situācijas laikā tika atteikts, lai gan bija pienākusi rinda un tagad vairs neatbilst vecums, šo pakalpojumu tomēr varēs saņemt, uzsākot medicīniskās apaugļošanas procesu līdz augusta beigām, norādīja Strapcāne.

Valdība otrdien arī precizēja MK noteikumus, kas paredz, ka bērna dalībai visās nometnēs ir nepieciešama ģimenes ārsta izsniegta izziņa, un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.

Ģimenes ārsts novērtē bērna veselību, bet nav nepieciešamības sūtīt bērnu veikt Covid-19 testu.