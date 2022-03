Jūras ērgļu ligzdā Durbē izdēta pirmā ola

Durbē esošajā Jūras ērgļu ligzdā, kuras norises Latvijas Dabas fonds (LDF) translē videotiešraidē, otrdienas pēcpusdienā ir izdēta šosezon pirmā ola.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad tas ir noticis pāris dienas vēlāk.

Kopš 2017. gada marta šajā ligzdā uzturējās jūras ērgļu pāris, kam ligzdas vērotāji devuši vārdus Milda un Raimis. Tiešraidē no jūras ērgļu ligzdas pagājusī sezona sākās ar skatītājus satraucošiem notikumiem — pazuda jūras ērgļu tēviņš Raimis. LDF tiešraides kameru projekta vadītājs Jānis Ķuze iepriekš prognozēja, ka mātīte Milda, kura perēja trīs olas, viena nevarēšot nodrošināt inkubāciju, līdz ar to sekmīga ligzdošana šajā ligzdā bija maz ticama. Neskatoties uz to, divi putnēni izšķīlās, taču pārtikas trūkuma dēļ gāja bojā.

Kopš 2021. gada aprīļa beigām ligzdā ar Mildu kopā uzturējās tēviņš, kuram skatītāji deva vārdu K kungs. Šā gada 18. februārī K kungs kamerā bija redzams pēdējo reizi.

2022. gada 20. februārī ligzdā parādījās tēviņš, kuram tika dots pagaidu vārds S kungs. Pašlaik galvenais jautājums ir, vai viņš rūpēsies par Mildu, kamēr tā perē.

Durbes ligzda tiek vērota tiešraidē jau kopš 2015.gada. Ligzdā notiekošo iespējams komentēt "Dabasdati.lv" forumā latviešu valodā un "Looduskalender.ee" forumā angļu valodā.

Kā vēstīts, jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā ir pati populārākā LDF tiešraide. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Šī ligzda ir tiešraižu veterāne - vērojama jau kopš 2015. gada. Jūras ērglim Durbertai, kas izšķīlās 2015. gadā, pat veltīta Imanta Bunkša sarakstīta grāmata "Brīnumola".