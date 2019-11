Jūrmalā ugunsgrēkā viens bojāgājušais; 11 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem

Pirmdien ugunsgrēkā kādā koka ēkā gājis bojā viens cilvēks, bet vēl pirms glābēju ierašanās evakuējušies 11 iedzīvotāji, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Jau vēstīts, ka pirmdien ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Jūrmalu, kur ugunsgrēks bija izcēlies koka ēkā. Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēsa vairāk nekā 20 ugunsdzēsēju. Dzīvojamā ēka dega ar atklātu liesmu.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg ēka un tajā visticamāk, ka atrodas cilvēki.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 11 cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, bet ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotajām telpām iznesa vienu cilvēku, kuram mediķi konstatēja nāvi.

Pulksten 19.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tajā ēka dega 200 kvadrātmetru platībā.

Pulksten 13.02 VUGD saņēma izsaukumu uz Liepāju, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, deg dzīvojamā mājā dzīvoklis.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg sadzīves mantas 16 kvadrātmetru platībā, istabas griesti un bēniņu pārsegums divu kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Savukārt ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja divus cilvēkus. Pulksten 16.13 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, elektrības drošinātāji, elektrības rozete, sausā zāle, lampa, sadzīves mantas, bituma katls, divas vieglās automašīnas, kravas automašīna, nojume, ēkas bēniņu pārsegums, trīs dzīvojamās ēkas.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus – 32 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem un seši izsaukumi bija maldinājumi.