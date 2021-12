Jūrmalas dome Pleša lēmumu apturēt noteikumus par iebraukšanas maksu pilsētā apstrīdēs ST

Jūrmalas dome apstrīdēs Satversmes tiesā (ST) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša (AP) lēmumu apturēt noteikumus par iebraukšanas maksu pilsētā, informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite.

Jūrmalas domes deputāti šodien nolēma neatcelt Jūrmalas domes 30. septembra saistošos noteikumus, kas paredz no 2022.gada 1.aprīļa noteikt iebraukšanas maksu visa gada garumā, turklāt caurlaides cenu nosakot trīs eiro apmērā līdzšinējo divu eiro vietā.

Deputāti vienojās iesniegt ST pieteikumu lietas ierosināšanai par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 16.decembra rīkojumu par Jūrmalas pašvaldības domes saistošo noteikumu darbības apturēšanu saistībā ar nodevas paaugstināšanu par iebraukšanu pilsētā un nodevas piemērošanas perioda pagarināšanu no pieciem mēnešiem līdz kalendāram gadam.

Domes sēdes lēmumā norādīts, ka pašvaldība lūgs izvērtēt ST ministra rīkojuma atbilstību Satversmei, Valsts pārvaldes iekārtas likumam un likumam "Par nodokļiem un nodevām".

Pašvaldība ir secinājusi, ka saistošie noteikumi ir pieņemti normatīvajos tiesību aktos noteiktā pilnvarojuma ietvaros, tiem ir leģitīms mērķis - sabiedrības veselības un vides aizsardzība un tajos ietvertais personu pamattiesību ierobežojums atbilst samērīguma principam.

Leite skaidroja, ka līdz ST lēmumam spēkā paliks līdzšinējā kārtība, kas nosaka, ka no nākamā gada aprīļa iebraukšanas maksa Jūrmalā būs divi eiro.

LETA jau vēstīja, ka Plešs ir parakstījis rīkojumu par Jūrmalas domes saistošo noteikumu darbības apturēšanu saistībā ar nodevas paaugstināšanu par iebraukšanu pilsētā un nodevas piemērošanas perioda paildzināšanu no pieciem mēnešiem līdz kalendāram gadam.

30.septembra domes sēdē pašvaldības deputāti lēma no 2022.gada 1.aprīļa noteikt iebraukšanas maksu visa gada garumā, turklāt caurlaides cenu nosakot trīs eiro apmērā līdzšinējo divu eiro vietā.

Plešs atgādina, ka ministrija bija aicinājusi domi pārskatīt šo lēmumu, tomēr domes veiktie grozījumi saistošajos noteikumos nepamatoja nodevas paaugstināšanu un tās piemērošanas nepieciešamību visa gada garumā. "Diemžēl dome nav izvērtējusi tūrisma nozares intensitātes, tranzīta satiksmes plūsmas, kā arī gaisa piesārņojuma mijiedarbību. Nav arī izvērtēta sasitošo noteikumu kopēja nepieciešamība un sabiedrības intereses, tādēļ ministrija ir izdevusi rīkojumu par pašvaldības sasitošo noteikumu darbības apturēšanu," skaidroja ministrs.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) jau iepriekš ir vērsusi uzmanību, ka likumā "Par autoceļiem" noteikts, ka valsts un pašvaldību autoceļi, tostarp arī ielas ir lietojamas bez maksas, un pašvaldībām nav dots deleģējums noteikt maksu par pašvaldības ceļu un ielu lietošanu. Jūrmalas pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus ar mērķi ierobežot tranzīta satiksmi caur tās teritoriju. Pēc būtības pašvaldība ir noteikusi nodevu par pašvaldības ielu lietošanu, tādējādi pieņemot saistošos noteikumus pretēji likumā noteiktajam pilnvarojumam. Ministrija secina, ka pašvaldība, pieņemot lēmumu par nodevas apmēra paaugstināšanu un nodevas apmaksas perioda pagarināšanu, nav izvērtējusi nodevas apmēra samērīgumu, kā arī tai nav bijis izpratnes par pašvaldības sniegto pakalpojumu, par ko maksājama nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā.

VARAM secināja, ka pašvaldība ir pārsniegusi tai normatīvajos aktos piešķirto deleģējumu. Pašvaldība nav veikusi konsultācijas ar privātpersonām, turklāt lēmumā netiek ņemtas vērā to komersantu tiesības un vajadzības, kas nodarbojas ar komercdarbību Jūrmalā, bet kuru juridiskās adreses reģistrētas ārpus Jūrmalas.

Kā vienu no pamatojumiem dome norāda, ka autotransports veicina klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojumu. Savukārt lēmuma faktiskais mērķis ir samazināt tranzīta plūsmu Jūrmalas administratīvajā teritorijā, daļu no tās novirzot apbraukšanai pa apvedceļu, kas kopumā neveicina gaisa piesārņojuma un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, bet gan, iespējams, pat palielina to apmēru. Līdz ar to attiecīgais mērķis nevar kalpot par pamatu šādam lēmuma. Ministrija atzīmē, ka klimata pārmaiņu ierobežošanu iespējams veicināt ar alternatīviem līdzekļiem un metodēm, piemēram, VARAM ir izstrādājusi priekšlikumu no 2022.gada piedāvāt finansiālu atbalstu grantu veidā videi draudzīgu mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu iegādei.

Kopumā ministrija secināja, ka domes saistošie noteiktumi ir izstrādāti un apstiprināti, neņemot vērā sabiedrības intereses, tiem trūkst pamatojuma un tie nav samērīgi, kā arī tie ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Jūrmalas dome nav spējusi pamatot būtisku tranzīta satiksmes palielinājumu Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Tādejādi dome nevarēja arī pamatot nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā palielināšanas un nodevas piemērošanas perioda pagarināšanas nepieciešamību.