Jūrmalas šosejas un Rīgas apvedceļa krustojumā – jaunas satiksmes organizācijas izmaiņas

No pirmdienas Jūrmalas šosejas (A10) un Rīgas apvedceļa (A5) krustojumā ir jaunas izmaiņas satiksmes organizācijā, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Lai nokļūtu no Babītes uz Jūrmalu ir jābrauc pa Rīgas apvedceļu (A5) Salaspils virzienā, jāveic apgriešanās manevrs un jāizmanto nobrauktuve uz Ventspils šosejas (A10) virzienā uz Jūrmalu.

Joprojām ir slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa (A5) uz Jūrmalas šoseju (A10). Lai nokļūtu no Liepājas uz Rīgu autovadītājiem jābrauc taisni Babītes virzienā, jāveic apgriešanās manevrs un tad jānobrauc no Rīgas apvedceļa (A10) uz Jūrmalas šoseju (A10).

LVC aicina autobraucējus remontdarbu zonā nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Rīta un vakara stundās, kā arī brīvdienās satiksme Jūrmalas šosejas un Rīgas apvedceļa krustojumā var būt palēnināta.

Būvdarbi turpinās arī uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei, savukārt visplašākie remontdarbi ir uz reģionālā autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz Zirām. Tur ir septiņi luksoforu posmi un lai tos izbrauktu nepieciešama pusotra stunda.

Citi lielākie satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā patlaban ir šādi:

Vidzemē

Uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) pirms Ērgļiem divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums, posmu var šķērsot 20 minūtēs;

Autoceļa Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) posmā no Ikšķiles līdz Tīnūžiem divi luksoforu posmi ātruma ierobežojumi, ceļā jāpavada 20 minūtes;

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes līdz Kazupei divi pagaidu luksofori, ātruma un platuma gabarītu ierobežojumi, ceļā jāpavada 15 minūtes.

Latgalē

Uz Daugavpils apvedceļa A14 (Kalkūni–Tilti) posmā no Kalkūniem līdz Sventei ātruma ierobežojumi un viens luksoforu posms un ceļā paies nepilna pusstunda, satiksmi organizē regulētāji;

Uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes Litenes virzienā četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.

Zemgalē

No Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95) satiksme divos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, ir ātruma un platuma gabarītu ierobežojumi, remontposma izbraukšanai nepieciešama aptuveni pusstunda.

Kurzemē