Jūrmalu šogad izteikti čakli apmeklējuši igauņu un lietuviešu tūristi

Jūrmalā tūristu skaits šovasar pietuvojies pirmspandēmijas apmēriem, informēja pašvaldības pārstāvji.

Šovasar - jūnijā, jūlijā un augustā - tūristu skaits Jūrmalā audzis par 59%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Pirms Covid-19 pandēmijas, 2019. gada vasarā, tūristu bija tikai par 1,6% vairāk nekā šovasar.

Jūrmala joprojām ir otrs iecienītākais galamērķis Latvijā uzreiz aiz galvaspilsētas. No visu Latvijas tūristu skaita aptuveni 8% vietējo un 15% ārvalstu tūristu vasarā par galamērķi izvēlējās Jūrmalu.

Iezīmējas tendence, ka tūristu ir vairāk, bet galamērķī viņi uzturas īsāku laiku. Nakšņojumu skaits salīdzinājumā ar 2021.gada vasaras mēnešiem pieaudzis par 44%, taču to ilgums salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājies par 23%. Viena tūrista vidējais uzturēšanās ilgums Jūrmalā šovasar bija 2,1 diennakts.

Pēdējos gados lielākais vairums tūristu ir bijis no Baltijas valstīm - Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Tūristu skaits no Lietuvas un Latvijas veido nedaudz vairāk nekā 60% no tūristu kopējā skaita. Salīdzinājumā ar pagājušā gada vasaras mēnešiem aizvadītajā vasarā krasi pieaudzis tūristu skaits no Igaunijas (+169,8%) un Lietuvas (+105%).

Vietējo tūristu skaits šovasar, salīdzinot ar 2019.gadu, audzis par 85%, bet bijis nedaudz mazāks nekā pērn. Tas skaidrojams ar Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumiem, kuru dēļ iedzīvotāji varēja ceļot galvenokārt valsts iekšienē.

Procentuāli vislielākais tūristu pieaugums vasaras mēnešos bijis no Somijas, Kipras, Norvēģijas un Lielbritānijas; lielais tūristu skaita pieaugums no Kipras skaidrojams ar sporta grupu dalībnieku uzturēšanos pilsētā.