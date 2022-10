JV jāizšķiras par racionālu valdības koalīcijas modeli, mudina AS

Partiju apvienība Apvienotais saraksts (AS) aicina "Jauno vienotību" (JV) izšķirties par racionālu valdības koalīcijas modeli, portālu "Delfi" informēja AS birojā.

Pirmdien, 17. oktobrī, notikusi AS valdes un Saeimā ievēlēto deputātu sanāksmē, kurā vienbalsīgi tika nolemts, ka trīs partiju – JV, Nacionālās apvienības un AS – veidota koalīcija būtu efektīvākā, stabilākā un ideoloģiski un vērtību ziņā saliedētākā.

"AS valde un deputāti pilnvaroja apvienības sarunu vedējus turpināt darbu pie šādas krīžu pārvarēšanai un Latvijas ilgtermiņa attīstībai visatbilstošākās koalīcijas izveides," teikts politiskā spēka paziņojumā medijiem.

Vienlaikus AS valde un deputāti arī aicina JV kā atbildīgo par koalīcijas veidošanu izšķirties par racionālu un saprotamu valdības koalīcijas modeli un straujāk virzīties uz detalizēta valdības rīcības plāna, valdības deklarācijas, izstrādi.

"Nav nekādu racionālu iemeslu, kas kavētu darbu pie valdības deklarācijas, tāpēc aicina trīs topošās valdības partnerus vienoties par intensīvu darba grafiku, lai jau tuvākajā laikā sabiedrību varētu iepazīstināt ar šobrīd tik nepieciešamo plānu enerģētiskās krīzes pārvarēšanai, drošības stiprināšanai, konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai un Latvijas reģionu attīstībai," uzskata AS.

Jau vēstīts, ka šonedēļ turpināsies 14. Saeimas vēlēšanās uzvarējušā politiskā spēka "Jaunā vienotība" (JV) organizētās potenciālo koalīcijas partiju sarunas.

Pagājušajā nedēļā esošais premjers un JV virzītais Ministru prezidenta amata kandidāts Krišjānis Kariņš rīkoja vairākas tikšanās jeb otri sarunu raundu ar iespējamajiem koalīcijas partneriem – Apvienoto sarakstu (AS), Nacionālo apvienību (NA) un partiju "Progresīvie".

Ja pirmajā nedēļā pēc 14. Saeimas vēlēšanām partijas pozicionējās ideoloģiskos uzstādījumos, tad pēc pirmdien, 10. oktobrī, notikušās Kariņa un Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās premjera amata kandidāts paziņoja, ka turpmāk politiskie spēki pārrunās konkrētus darāmos darbus.

JV jau iepriekš pauda un neatkāpjas no pārliecības, ka tā koalīcijā vēlas redzēt četras partijas – JV, AS, NA un "Progresīvos", tomēr AS un NA joprojām uzstāj uz koalīciju bez "Progresīvajiem".

JV koalīcijas sarunām piedāvāja astoņus tematus – ekonomika, izglītība, drošība, tiesiskums, nacionāla valsts, ārpolitika, veselība un valdības darba organizācija.

Tiesa, sarunās iesaistītie politiskie spēki publiski pauž, ka patlaban nenorit sarunas par iespējamās koalīcijas skaitlisko sastāvu, jo uzmanība diskusijās tiek veltīta tam, lai politiskie spēki secinātu, kuros jautājumos tiem ir vienprātība, kuros – domstarpības.

Pēc politisko spēku otrā sarunu raunda secināms, ka tiem ir vienots redzējums par ārpolitiku, neatkarību enerģētikā, ekonomikas izaugsmi un atsevišķiem tiesiskuma aspektiem. Pēdējā jautājumā JV un "Progresīvajiem" ir kopīgs skatījums uz nepieciešamību pieņemt Civilās savienības likumu un ratificēt Stambulas konvenciju, ko savukārt neatbalsta AS un NA.

Ceturtdien, 13. oktobrī, noslēdzot politisko spēku otro sarunu raundu, Kariņš secināja, ka viņš saredz iespēju izveidot vienu spēcīgu un stabilu valdību.

No sarunās iesaistītajiem izskanējuši dažādi vērtējumi par to, kādā formātā turpināt diskusijas – AS vēlas sarunas turpināt mazākās darba grupās ar plašāku ekspertu iesaisti, kurās tiktu skatīti konkrēti jautājumi. JV piekrīt šādām formātam, vienlaikus tā vēlas turpināt arī politisko spēku divpusējās sarunas.

Patlaban nav zināms, kā tiks organizēts potenciālās koalīcijas trešais sarunu raunds. Lielāka skaidrība varētu būs pirmdien, 17. oktobrī, pēc Levita un Kariņa kārtējās tikšanās, kuras laikā premjers informēs prezidentu par līdzšinējo koalīcijas sarunu gaitu un iezīmēs mērķus turpmākajām diskusijām.

Publiski izskanējis, ka jauno valdību vajadzētu izveidot līdz novembra sākumam.

Satversme paredz, ka jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāk novembra pirmajā otrdienā.