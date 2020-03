JV saraksts Rīgas vēlēšanās būs labākais un atpazīstamākais, pauž Kariņš

Partiju apvienības "Jaunā vienotība" saraksts Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās būs labākais un atpazīstamākais, šodien politiskā spēka sapulcē videouzrunā sacīja JV valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Sestdien, 7. martā, notiek partijas "Vienotība" domes un apvienības "Jaunā Vienotība" kopsēde, kurā tiek prezentēta programma un komanda Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Partiju apvienības JV saraksta līderis Rīgā ir Vilnis Ķirsis. Viņa komandā vēlēšanās startēs līdzšinējie Rīgas domes deputāti Inese Andersone, Olafs Pulks, Lauris Ērenpreiss un Uģis Rotbergs, ģenerālis Ints Ķuzis, bijušie ministri Kārlis Šadurskis un Ints Dālderis, bijušais Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri un citi. JV komandai pievienojušies Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji Rita Eva Našeniece, Kaspars Spunde un Armands Būmanis.

Kariņš norādīja, ka nepieciešams padomāt par to, kur valsts ir bijusi pēdējos 30 gados, uzsverot sasniegumus valsts atjaunošanā un attīstīšanā. JV valdes priekšsēdētājs akcentēja, ka apvienība ir labi pārstāvēta ļoti dažādos politiskos līmeņos un partijā ieklausās kā nacionālā, tā arī starptautiskā mērogā. Pēc Kariņa teiktā, Latvijā JV izdevies izveidot sarežģītu koalīciju, sākt "kapitālo finanšu nozares remontu", nodrošinot to, ka Latvija nav iekļuvusi "pelēkajā vai pat melnajā sarakstā", kā arī ir sasniegts vēsturiski augstākais kredītreitings. "Daudzi teica, ka tas nav iespējams, taču mēs to ignorējām, panākot skaidru rezultātu," teica Kariņš.

Viņš akcentēja arī sākto administratīvi teritoriālo reformu, uzsverot, ka valsts nevar atļauties uzturēt 119 pašvaldības. "Mēs samazināsim pašvaldību skaitu, tās padarot spēcīgākas un bagātākas, un tas ļaus veikt citas svarīgas reformas veselības un izglītības nozarē," stāstīja JV valdes priekšsēdētājs.

Kariņš uzsvēra, ka nākamais JV izaicinājums ir saistīts ar galvaspilsētas sakārtošanu. "Rīgā pēdējos desmit gadus vadība bijusi tāda, ka bija skandāls pēc skandāla, finanšu situācija ir slikta. Mums ir liela iespēja un atbildība arī šoreiz pārņemt varu," pauda politiķis.

Viņš ir pārliecināts, ka JV saraksts ārkārtas vēlēšanās būs labākais un atpazīstamākais ar kompetentiem cilvēkiem ļoti dažādās jomās, sakot, ka mēra amata kandidāts Vilnis Ķirsis (JV) ir ļoti pieredzējis pašvaldības darbā.

JV valdes priekšsēdētājs skaidroja, ka pirms 13.Saeimas vēlēšanām viņš personīgi uzrunājis Ķirsi startēt parlamenta vēlēšanās, taču Ķirsis atteicies, sakot, ka redzot sev pielietojumu Rīgā. "Daudzi citi aizskrēja uz labāk atmaksātu un redzamu darbu Saeimā, taču Ķirsis palika aizstāvēt rīdzinieku intereses," pauda Kariņš.

"Mēs kā partija varam būt lepni. Esam izgājuši caur ļoti grūtiem laikiem, taču, grūtības atstājot aiz muguras, ejam uz priekšu, esot gataviem uzņemties atbildību arī Rīgā," sacīja Kariņš. Kā ziņots, Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks aprīļa pēdējā sestdienā.

Cīņā par Rīgas atslēgām partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) raudzīsies uz finanšu disciplīnu, finanšu piesaisti un labu pārvaldību, šodien politiskā spēka sapulcē norādīja Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieks ekonomikas un finanšu pakalpojumu jautājumos Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis akcentēja, ka galvaspilsētas domes ārkārtas vēlēšanās izšķirsies Rīgas attīstība nākamajos gados. "Šodien JV sāk cīņu par to, lai Rīga ieņemtu pienācīgu vietu starp pasaules līmeņa metropolēm, kas būs iespējams, ja to pārvaldīs profesionāla domes vadība," sacīja politiķis.

Viņš norādīja, ka pēdējos gados ar Rīgas domes darbu sanācis iepazīties ar mediju starpniecību korupcijas skandālu dēļ. Arī domes koalīcijas nespēja sadarboties liecinājusi, ka rīdzinieki ir pelnījuši pārmaiņas,

Pārmaiņu vadība ir sarežģīts process, kas prasa risinājumus un kompromisus, brīdināja Dombrovskis, akcentējot, ka JV līdz šim to spēja izdarīt dažādās sarežģītās situācijās, piemēram, izveidojot sarežģītu piecu partiju koalīciju, "kad solījumi izšķīda pret realitātes klintīm".

Politiķis uzskata, ka sarežģītas situācijas gaidāmas arī pēc vēlēšanām. To vidū ir gan politiskā spektra sadrumstalotība, gan virkne risināmo jautājumu.

Rīgā ir uzkrājušās problēmas gan ekonomiskajos, gan sociālajos jautājumos, atzina Dombrovskis, solot, ka cīņā par Rīgas atslēgām JV raudzīsies uz finanšu disciplīnu, finanšu piesaisti un labu pārvaldību. Viņš uzsvēra, ka, lai arī Rīgas galvenais ienākumu avots ir iedzīvotāju samaksātie nodokļi, pēdējo desmit gadu laikā Rīgas finanšu vadība bijusi ļoti problemātiska: sadārdzināti iepirkumi, "mirušās dvēseles" pašvaldību uzņēmumos, pieaugošās parādsaistības. "JV ir politiskais spēks, kurš pierādījis, ka finanšu disciplīna ir tās darbības stūrakmens. Sakārtojot finanšu vadību, būs iespēja atbrīvot līdzekļus Rīgas vajadzību finansēšanai," skaidroja politiķis.

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks pārliecināts, ka Rīgai ir liels investīciju piesaistes potenciāls, tāpēc ir jāstrādā, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus, lai tas varētu notikt.

Tāpat Rīgai jārisina ekonomiskie un ekoloģiskie jautājumi, kļūstot par piemēru citām Eiropas galvaspilsētām. Tomēr arī tas ir jādara saprātīgi, jo nesaimnieciskums ir slikta zīme kreditoriem, uzsvēra Dombrovskis, akcentējot, ka jāstrādā pie virknes vides attīstības projektu, kas ilgstoši ignorēti.

Atgādinot teiku par to, ka Rīga noslīks Daugavā, kad pilsēta tiks pabeigta, Dombrovskis uzsvēra, ka pēdējo gadu Rīgas domes piekoptais vadības stils varēja nodrošināt to, ka Rīga varētu nogrimt, arī neesot gatava.