Kā Latvijas kaimiņvalstis šonedēļ izspruka no Covid-19 'dzeltenā saraksta'

Par spīti bažām teju nedēļas garumā Igaunija un Lietuva par mata tiesu izsprukusi no iekļūšanas to valstu sarakstā, no kurām jāievēro 14 dienu ilga pašizolācija. Izsprukt no iekļūšanas tā dēvētajā "dzeltenajā sarakstā" palīdzēja ciešā saziņa ar kaimiņvalstu slimību profilakses un kontroles centriem, kuri informēja Latviju par aktuālākajiem datiem.

Pēc piektdienas ārkārtas valdības sēdes veselības ministre Ilze Viņķele (AP) preses konferencē skaidroja, ka ir veikti sagatavošanas darbi, lai sagatavotos iespējamai Lietuvas un Igaunijas iekļaušanai to valstu sarakstā, pēc kuru apmeklēšanas jāievēro pašizolācija, kas no šīs nedēļas tomēr vēl nesāksies.

Tāpat viņa norādīja, ka valstu sarakstā, no kurām jāievēro 14 dienu ilga pašizolācija, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) šoreiz izmantojis aktuālākos datus par Igauniju un Lietuvu. Ministre skaidroja, ka "ar lietuviešiem un igauņiem mums ir tā iespēja, kas nav ar citām Eiropas valstīm. Mēs aktuālos datus varam iegūt nepastarpināti, pa tiešo no kaimiņu SPKC analogiem."

Ja Latvijas SPKC katru rītu publicē datus par iepriekšējo diennakti, tad Eiropas Savienības SPKC publicē tos ar vienas dienas nobīdi, paskaidroja centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

"Tie dati, kas liecina, ka neviena no kaimiņvalstīm vēl nav šajā 16 valstu zonā, ir droši un ticami, un iedzīvotāji uz tiem var paļauties," apgalvoja Viņķele.

Arī Perevoščikovs steidza mierināt, ka Latvijas SPKC ļoti uzmanīgi sekoja līdzi notiekošajam kaimiņvalstīs. Piemēram, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem Lietuvā nevienu dienu nepārsniedza – 16,8. "Pat bija tendence samazināties, kas liecina par to, ka tie uzliesmojumi, kas bija reģistrēti [Lietuvā], bija pietiekami labi kontrolēti," atzīmēja Perevoščikovs.

Lai gan ES SPKC dati liecina, ka Lietuvas rādītājs pārsniedz kritisko atzīmi – 16, Perevoščikovs uzsvēra, ka tie nav svaigākie dati. Aktuālākā informācija ir Lietuvas Veselības ministrijas sniegtā, proti, šis rādītājs ir zemāks – 15,7.

Līdzīga situācija ir arī ar Igauniju. Arī tur svaigākie dati liecina, ka kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz skaitli 16. "Līdz ar to uzskatām, ka situācija pagaidām ir kontrolējama," uzsvēra SPKC pārstāvis.

Perevoščikovs atzina, ka līdz šim Latvijas SPKC valstu saslimstības rādītājos, kurus centrs publicē katru piektdienu, tika izmantoti ES SPKC dati, nevis "savaigākie dati" no Lietuvas un Igaunijas. Viņš atzina, ka šonedēļ situācija bija "tuvāk pie robežvērtības", savukārt iepriekšējās nedēļās un mēnešos šādas vajadzības nebija.

"Apzinoties lēmuma nozīmīgumu, izmantojām svaigākos pieejamos datus," uzsvēra Viņķele.

Aktuālo informāciju par infekciju gadījumu skaitu Baltijas valstīs portāls "Delfi" apkopojis infografikā.

Ziņots, ka piektdien, 4. septembrī, pēc pusotru stundu ilgas diskusijas par ietekmi uz tūrismu un ekonomiku un, iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam (KPV LV) atturoties, Ministru kabinets ārkārtas sēdē pieņēma grozījumus valdības noteikumos, paredzot pašizolācijas izņēmumus pierobežā gadījumā, ja Lietuva vai Igaunija iekļūs SPKC bīstamo valstu sarakstā.