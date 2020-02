Kā rīkoties pēc atgriešanās no koronavīrusa skartajiem reģioniem

Sekot līdzi savai pašsajūtai, bieži mazgāt rokas un ieturēt distanci no cilvēkiem ar saslimšanas pazīmēm – tie ir vieni no galvenajiem rīcības punktiem, kas jādara, ja persona ir atgriezusies no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" skartajiem reģioniem, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izsaukumiem pie cilvēkiem, kuri ir bijuši koronavīrusa skartajās teritorijās un pēc atgriešanās ir saslimuši, netiek piemērota samaksa, portālam "Delfi" norādīja NMPD pārstāve Ilze Bukša.

Tāpat viņa atgādināja, ka mediķi uz izsaukumiem dodas dzeltenos vai baltos aizsargtērpos, ja ir saņēmuši informāciju, ka pacientam pēc atgriešanās no "Covid-19" skartajām valstīm, parādījušies gripai līdzīgi simptomi. NMPD pacientu nogādā Latvijas Infektoloģijas centrā, kur tiek veiktas analīzes un sešu stundu laikā var noteikt, vai pacients ir vai nav inficējies ar jauno koronavīrusu.

Bukša norādīja, ka maksas izsaukumi kopumā ir ļoti neliela daļa no visiem izsaukumiem. "Ja dienesta brigādes ikdienā veic apmēram 900 līdz 1000 izsaukumus, tad tikai 10-12 izsaukumi ir maksas pakalpojumi, bet zvanītājs jau zvana brīdī tiek informēts par to kā maksas pakalpojumu," skaidroja Bukša.

Bukša norādīja, ka līdz šim pārbaudīti jau 32 pacienti, tomēr uzsvēra, ka Latvijā līdz šim nav reģistrēts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusu.

Par mediķiem aizsargtērpos un kādēļ nevajadzētu satraukties, tādus ieraugot, NMPD informēja jau iepriekš.

Jau ziņots, ka ar jauno koronavīrusu, kas pirmo reizi tika konstatēts pagājušā gada decembrī Ķīnā, visā pasaulē inficējušies jau vairāk nekā 80 000 cilvēku. Kontinentālajā Ķīnā reģistrēti 78 064 inficēšanās gadījumi, tostarp 2715 nāves gadījumi, lielākoties Hubei provincē.

Dienvidkorejā - 1146 inficēšanās gadījumi, 11 nāves gadījumi. Japānā - 861 inficēšanās gadījums, tostarp 691 gadījums reģistrēts uz Jokohamā noenkurotā kruīza kuģa. Reģistrēti pieci nāves gadījumi.

Savukārt Eiropā vislielākais inficēšanās gadījumu skaits ir Itālijā - 323. Itālijā konstatēti arī 11 nāves gadījumi.

Jau vēstīts, ka Veselības ministrija (VM) no 24. februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi noteikusi Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, kā arī Itālijas Lombardijas un Veneto apgabalus.

Speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību uz minētajām koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, kā arī ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus un sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.