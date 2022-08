Kā rudenī samaksāsim uzblīdušos rēķinus? 'Delfi' atrod plaisas valsts atbalsta plānā

Viens no portāla "Delfi" uzrunātajiem ekonomistiem atbildes vēstuli parakstīja ar vēlējumu "Lai silti". Tas ir zīmīgi, jo cilvēki nule saņēmuši jaunos rēķinus par siltumu pēc gāzes tarifa pārrēķināšanas. Gaidāmā apkures sezona naudas makos solās būs "ugunsgrēks" siltumapgādes cenu pieauguma dēļ. Aug bažas par to, ka ne visi siltumu vairs varēs atļauties. Valsts šīs liesmas apņēmusies palīdzēt dzēst, taču pašreizējā plāna versija ne visām dzirkstelēm tiek klāt. Plānoto atbalsta pasākumu robus skaidro "Delfi".

Ministru kabinets (MK) Labklājības ministrijas un Ekonomikas ministrijas izstrādāto un saskaņošanai nodoto "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumprojektu" skatīs otrdien. Lai tas stātos spēkā, to jāapstiprina arī Saeimai.

Informācijai par palīdzību vajadzēja būt savlaicīgākai

Jebkura palīdzība ir labāka nekā nekas, samiernieciski noteic "Delfi" uzrunātie ekonomisti. Lielākā daļa no viņiem arī diplomātiski stāsta, ka sagaidīt no valdības uzreiz "necaurumotu" palīdzības plānu ir pārlieku sapņaini. Taču skaidrībai par to, kā valsts iedzīvotājiem palīdzēs, vajadzēja būt ātrākai. Piemēram, granulu vai brikešu kompensācijas cilvēki saņems par kurināmo, kas iegādāts kopš šā gada maija. Lai kompensāciju saņemtu, cilvēkam būs jāuzrāda maksājuma apliecinošs dokuments. "Cilvēkiem tas var vienkārši nebūt. Tas ir akmentiņš valdības dārziņā. Vajadzēja, manuprāt, vasaras sākumā apstiprināt [atbalsta plānu]," nosaka bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Ekonomistam vēl ir grūti spriest par to, kā dzīvē notiks pieteikšanās kompensācijai, taču esot ļoti svarīgi, lai tas nav kārtējais birokrātiskais slogs, kas cilvēkam liek justies kā palīdzības lūdzējam.