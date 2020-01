Kā ticamākos Tukuma novada domes vadītāja amata kandidātus min Reču un Zvaigzneskalnu

Tukuma novada deputāti kā ticamākos pašvaldības vadītāja amata kandidātus min līdzšinējos opozicionārus - Izglītības pārvaldes vadītāju Normundu Reču (VL-TB/LNNK) un domes priekšsēdētāja vietnieku Agri Zvaigzneskalnu (LZP), noskaidroja aģentūra LETA.

Trešdien, 8. janvārī, plkst. 9 ir sasaukta Tukuma novada domes ārkārtas sēde jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.

Līdz šim domes koalīciju veidoja deviņi "Tukuma pilsētai un novadam", "Vienotības" un Latvijas Zemnieku savienības (LZS) domnieki. Taču pēc tam, kad no amata atkāpās domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans ("Tukuma pilsētai un novadam"), divi domē esošie LZS deputāti no līdzšinējās koalīcijas pārstāvju puses neesot uzrunāti par turpmāko sadarbību, tāpēc tagad ar viņu atbalstu mēra amatu varētu iegūt kandidāts, kas līdz šim pārstāvējis opozīciju.

Kā aģentūrai LETA atzina LZS pārstāvji Agnese Ritene un Jānis Eisaks, viņi gatavojas atbalstīt līdzšinējās opozīcijas virzītu amata kandidātu, un kā iespējamie kandidāti mēra amatam tiek minēti Rečs un Zvaigzneskalns. Rečs domē tika ievēlēts no Lukmana partijas saraksta, taču paziņoja par izstāšanos no politiskā spēka, vēlāk pievienojoties nacionālajai apvienībai. Savukārt Zvaigzneskalns, būdams opozīcijas pārstāvis, ar LZS atbalstu amatā ievēlēts pēc tam, kad no amata tika gāzts bijušā mēra partijas biedrs Aivars Volfs.

Ritene, kura domē ir jaunpienācēja, jo domē darbu sākusi tikai pērn decembrī, kad par amata atstāšanu un deputāta mandāta nolikšanu paziņoja Lukmana vietnieks Arvīds Driķis (LZS), pauda, ka pašlaik svarīgākais esot neradīt domē krīzi un ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tāpēc viņa, visdrīzāk, atbalstīs līdzšinējās opozīcijas virzītu kandidātu. LZS iekšienē šādam scenārijam esot atbalsts.

Savukārt Eisaks klāstīja, ka šovakar situāciju domē vēl plānots pārrunāt partijā, taču arī viņš plāno atbalstīt līdzšinējās opozīcijas pārstāvi. Viņš gan uzsvēra, ka visām partijām būtu jāstrādā kopā, tāpēc nebija gatavs komentēt jaunās koalīcijas sastāvu.

Arī līdzšinējā opozicionāre Daiga Reča (NSL), kuras vārds sociālajos tīklos minēts saistībā ar atbrīvojošos domes priekšsēdētāja amatu, apliecināja, ka Rečs un Zvaigzneskalns ir ticamākie kandidāti, taču vienošanās vēl neesot panākta. Iespējams, domnieki šovakar vēl sanāks uz kopējo sapulci.

Pati deputāte uz amatu negrasoties pretendēt, paužot izbrīnu par sociālajos tīklos rakstīto.

Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā paredzēti pieci jautājumi, tostarp komiteju sastāvā plānots ievēlēt Mārtiņu Limanski ("Tukuma pilsētai un novadam"), kurš stāsies deputāta mandātu nolikušā Lukmana vietā. Lai arī pašlaik domē strādā tikai viens domes priekšsēdētāja vietnieks līdzšinējo divu vietā, darba kārtībā nav iekļauts jautājums par amata likvidēšanu vai jaunas amatpersonas ievēlēšanu.

Jau ziņots, ka 19. decembrī kārtējā domes sēdē no amata atkāpās un deputāta mandātu nolika Tukuma novada domes priekšsēdētājs Lukmans un viņa vietnieks Driķis.

"Gan es, gan pārējie mani domubiedri esam centušies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, tomēr nav iespējams ilgstoši izturēt nenormālu pretdarbību, un tāpēc ir pieņemts lēmums atkāpties, neturoties pie amata par katru cenu," savu lēmumu pamatoja Lukmans.

Uzrunājot deputātus, domes priekšsēdētājs norādīja uz politisko šantāžu, tirgošanas ar amatiem, aicinot kolēģus "ar varas degsmi" pierādīt sevi darbā. Par saviem darbiem domē Lukmans nekaunoties.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pērn opozīcija jau mēģināja uzteikt neuzticību Lukmanam, savukārt aptuveni pirms gada izdevies no amata gāzt viņa partijas biedru un vietnieku Volfu. Pirms tam opozicionāri nebija apmierināti arī ar nu jau bijušā izpilddirektora Māra Rudaus-Rudovska darbu.

Publiski paustie pārmetumi domes vadībai līdz šim bieži bija saistīti ar atbalstu olu ražotāja "Gallusman" iecerei novadā būvēt olu ražotni.