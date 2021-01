Mediķu atsaucība vakcinācijai pret Covid-19 bijusi krasi atšķirīga: Stradiņa slimnīcā šīs nedēļas vidū bija vakcinējusies vairāk nekā puse darbinieku, bet Daugavpils reģionālajā slimnīcā darba nedēļas beigās – mazāk nekā 15% mediķu, lai gan varēja būt krietni vairāk. Sociālajos tīklos un medijos izskanējuši dažādi ieteikumi, kā paaugstināt mediķu vakcinēšanās intensitāti, arī mudinājums vakcinēties politiķiem.

Par to iestājas arī bijušais Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš (S), kurš pavisam nesen slimnīcā ārstējies no Covid-19. Tikmēr sociālajos tīklos plaši dalījās ar maldu ziņu, ka premjers Krišjānis Kariņš (JV) pret Covid-19 negrasās vakcinēties, bet "Re:Baltica" noskaidroja, ka viņa teiktais sagrozīts, un viņš vakcinēsies, kad pienāks rinda. Viedokli par vakcinēšanos "Delfi plus" pauž Kariņa sieva, ģimenes ārste Anda Kariņa, uzrunājām arī mediķu asociāciju vadītājus.

Vadošo mediķu profesionālo asociāciju iesaiste vakcinācijas veicināšanā ir atšķirīga. Latvijas Ārstu biedrības atbilde par to, ko biedrība plāno darīt, lai mudinātu mediķus vakcinēties, ir tās un citu organizāciju 15. decembra vēstule sabiedrībai, kurā par vakcināciju ir tikai viens vispārīgs teikums. Tā arī ir pēdējā ziņa jaunumu sadaļā par vakcināciju biedrības mājaslapā. Tikmēr Latvijas Māsu asociācijas rīkotajai konferencē par vakcinēšanas atsaukušās gandrīz 700 māsas no visas Latvijas, un tas liecina, ka viņas meklē atbildes.

Tik daudz nepatiesības, ka nedzird patiesību

Latvijā pirmos pret Covid-19 no 28. decembra sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9. janvārī – arī ģimenes ārstus, bet no 11. janvāra iespēja vakcinēties ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem.