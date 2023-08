Kādreizējā 'Zatlera meitene' gatava iziet no Kariņa ēnas – potenciālā nākamā premjere Siliņa

Kad maijā "Delfi TV" studijā šķetināja slepkavību Jēkabpilī, labklājības ministre Evika Siliņa (JV) apraudājās. Šī nelielā epizode viņas kolēģes Zandas Kalniņas-Lukaševicas (JV) ieskatā ilustrē Siliņas spēku. "Tikai ļoti stiprs cilvēks var atļauties arī kādreiz uz mirkli parādīt emocijas," viņa teic. Taču Siliņas kādreizējā partijas biedre Inga Bite neņemas šai epizodei piešķirt viennozīmīgu birku. Viņa bilst, ka ambīcijas Siliņai bijušas kopš sākta gala.

Politikā 12 gadus





Siliņas politiskās gaitas sākās 2011. gadā, kad viņa kandidēja 11. Saeimas vēlēšanās no tolaik steigā sastiķētās Zatlera Reformu partijas (ZRP). Tas bija starts vai būtisks karjeras pagrieziena punkts vairākiem šobrīd politiskajā vidē zināmiem vārdiem. Tolaik kādreizējais prezidents Valdis Zatlers rosināja atlaist 10. Saeimu. Kā viņš iepriekš stāstīja portālam "Delfi", politiskā situācija bija haotiska un "faktiski divu partiju valdība ar 55 balsīm nespēja vadīt procesus valstī". Tolaik premjers bija Valdis Dombrovskis (JV), un koalīcijā strādāja partija "Vienotība" un "Zaļo un zemnieku savienība". Toreiz Zatlers pats izveidoja savu partiju un aicināja tajā iesaistīties citus. Kā atminas Kalniņa-Lukaševica, Zatlers uzrunājis personīgi.Siliņa juristu aprindās tolaik jau bijusi augstas raudzes profesionāle. Tolaik vienas no JV šobrīd ietekmīgākajām sievietēm – Siliņa, Kalniņa-Lukaševica un Inese Lībiņa-Egnere kulāros mēdza saukt par "Zatlera meitenēm", stāsta Bite. "Viņas jau atnāca kā komanda, kā draudzeņu komanda, kopā strādājušu cilvēku komanda. Vai tas bija uz entuziasma viļņa vai tā bija vēlme sev nodrošināt karjeru nākotnē? Nu, to jau tagad grūti spriest. No malas skatoties, viņas joprojām turas kopā un veido veselu spārnu "(Jaunās) Vienotības" iekšienē