'Kaimiņa kungu nevajag aiztikt' – koalīcijas vairākums nevēlas izrēķināšanos

Pēc tam, kad pie frakcijām nepiederošais, bet valdošajā koalīcijā strādājošais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš sestdien paziņoja, ka ir saslimis ar Covid-19, un tam sekoja deviņu valdības locekļu pašizolēšanās un Saeimas deputātu pārbaudes, lielākā daļa valdošās koalīcijas partneru tomēr nevēlas nedz izrēķināties ar pašu deputātu, nedz nopietni sašūpot valdības un koalīcijas laivu ārkārtējās situācijas valstī apstākļos.

Nedēļas nogalē pār Kaimiņa galvu vēlās gan pārmetumu vilnis sociālajos tīklos, gan veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) publiskie izteikumi, ka viņš nesaka patiesību un nav ievērojis visus piesardzības pasākumus. Pirmdien arī Valsts policija (VP) paziņoja, ka vērtēs, vai ar Covid-19 sasirgušais Kaimiņš ievērojis valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumus un aizliegumus.

Pirmdien Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde paziņojumā presei norādīja, ka Kaimiņa rīcība, neievērojot valstī noteiktās vadlīnijas Covid-19 izplatības mazināšanai, nav savienojamas ar Saeimas komisijas vadītāja pienākumu pildīšanu un rada draudus nacionālajai drošībai.

"Saeimas deputāts ir pārkāpis ne tikai valstī noteiktos ierobežojumus un infektologu ieteiktās vadlīnijas, bet arī radījis būtisku apdraudējumu apkārtējiem, tostarp, ietekmējis Saeimas kolēģu darbu un radījis papildus slogu veselības aprūpes sistēmai, pārbaudot Saeimas deputātu un darbinieku veselību," norāda ZZS

ZZS valde vērsusies pie Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (NA), aicinot sasaukt Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi, lai tā lemtu, vai Kaimiņš var turpināt tās vadītāja pienākumus. ZZS valde arī aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) turpmāk nepieļaut Kaimiņa dalību koalīcijas sadarbības padomes sēdēs, kurās tiek izlemti valstij nozīmīgi jautājumi.

Pirmdien jeb nedēļu pēc liktenīgās valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes, kurā piedalījās arī Kaimiņš un kurā bijušajiem valdības locekļiem veiktas analīzes un noteikta pašizolācija līdz 30. martam, partneri pulcējās uz attālinātu sadarbības sanāksmi.

Pēc sanāksmes attālināti rīkotajā preses konferencē portāls "Delfi" uzdeva jautājumu klātesošajiem partiju pārstāvjiem, kā tie vērtē ZZS aicinājumu un iespēju liegt Kaimiņam dalību koalīcijas sēdēs. Viņķele (AP) atturējās atbildēt uz šo jautājumu.

Savukārt Kariņš sacīja, ka arī šādos apstākļos opozīcija paliek opozīcija un dara savu darbu, bet "man jādara savs darbs, kas ir valdības un koalīcijas vadīšana". "Mums ir svarīgi, un tas šobrīd tā ir, ka mums ir ļoti plašs Saeimas atbalsts, un mums tas ir nepieciešams, lai ieviestu tos pasākumus, kas nepieciešami, lai mēs pārvarētu šo krīzi. Šobrīd sākt kaut kādas citas runas ir nevietā. Gan jau, kad putekļi nosēdīsies, viss nostāsies savās vietās, bet šobrīd mans darbs un visa mana enerģija veltīta krīzes pārvarēšanai," atbildēja Kariņš.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) sacīja, ka šis gads ir pierādījis, ka valdība var strādāt ar minimālu dažādu lobistu un ekonomisko grupējumu ietekmi uz valdību un ka ar šādu valdību var izdarīt ļoti daudz no tām lietām, kas nav izdarītas pēdējo desmitgažu laikā. "Tas viss ļoti satrauc oligarhus un ekonomiskos grupējumus, un viņi mēģina ar dažādām metodēm drupināt visu, kas ir sasniegts. Izslēgt Kaimiņu no komisijām un samazināt veselīgi domājošu cilvēku, kuri nesadarbojas ar šiem ekonomiskajiem grupējumiem, ietekmi, ir vienkārši mēģinājums samazināt tos sasniegumus, ko esam panākuši, un to, ko grasāmies darīt turpmāk," skaidroja Bordāns.

Viņš šo jautājumu sasaistīja arī ar koalīcijas partneri "KPV LV", norādot, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar jautājumu par Ekonomikas ministriju, kura palika bez ministra Ralfa Nemiro (KPV LV), jo viņam drošības dienesti liedza pielaidi valsts noslēpumam, un tas bija saistīts ar viņam apkārt esošajiem cilvēkiem. "Aicinātu visus koalīcijas partnerus neizlikties, kā tas bija savulaik ar Jutu Strīķi KNAB, kad stāstīja, ka viņa kašķīgs cilvēks un ar viņu nevar sastrādāties, un nemēģināt šādā veidā iztēlot visu Jauno konservatīvo partiju. Mēs stingri stāvam par tiesiskumu un visefektīvāko valdības modeli. Tieši tāpēc, ka mēs nepieļāvām, ka ZZS ir šajā koalīcijā, mēs esam spējuši tik daudz izdarīt. Domāju, ka visi koalīcijā to sapratīs un mums viss izdosies. Kaimiņa kungu, lūdzu, nevajag aiztikt, pat mēģināt," sacīja Bordāns.

Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars teica, ka apvienība nevēlas izvēlēties starp dažādiem koalīcijas partneriem, jo ikviena partija un neatkarīgais deputāts, kas ietilpst koalīcijā, ir vienlīdzīgi sadarbības partneri. "Tiklīdz mēs sāktu pēc kādām pazīmēm izvēlēties, kurš ir tuvāks partneris, un kuram var nodarīt pāri, tā šajā koalīcijas laivā parādītos sūces. Īpaši šajos apstākļos ir vajadzīga valdība un koalīcija ar drošu vairākumu, un līdz ar to vairākas priekšvēlēšanu lietas, uz kurām opozīcija cenšas mūs mazliet provocēt, ir jānoliek malā līdz mierīgākiem laikiem. Mēs esam pēc vēlēšanām piedzīvojuši, ko nozīmē laiks bez koalīcijas un valdības, un šajos krīzes apstākļos atstāt Latviju bez valdības būtu ļoti ļauns lēmums Latvijai," skaidroja Dzintars.

Citādās domās gan ir Kaimiņa kādreizējās partijas un frakcijas – "KPV LV" – pārstāve, Saeimas deputāte un labklājības ministre Ramona Petraviča, kura sacīja, ka ļoti rūpīgi tiesībsargājošām iestādēm jāizvērtē, vai slims cilvēks nāca apzināti uz Saeimas sēdēm. "Vai viņš tiešām bijis slēpot Šveicē kopā ar Rūdolfu Meroni. Uz šiem jautājumiem jārod atbildes," sacīja ministre par Kaimiņu. Par sadarbības sanāksmēm Petraviča pauda viedokli, ka tajās ir jāpiedalās pa diviem pārstāvjiem no katras koalīcijas frakcijas, kā tas ir noteikts. "Ja piedalās deputāti, kuri ir ārpus frakcijām, tādu mums Saeimā ir diezgan daudz, un tad tas nozīmē, ka viņiem visiem ir iespēja nākt uz sadarbības sanāksmēm," lēsa Petraviča.

Jau ziņots, ka Saeimas deputāta Kaimiņa saslimšanas ar Covid-19 dēļ Slimību profilakses un kontroles cents (SPKC) izmeklēs visus parlamentāriešus un citus parlamenta darbiniekus. Tāpat cilvēkiem, kuri ir kontaktējušies ar Kaimiņu, turpmākās 14 dienas ir jāpavada pašizolācijā, sekojot līdzi savam veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā vēršoties pēc mediķu palīdzības.

Ņemot vērā, ka Kaimiņš kontaktējies arī ar valdības pārstāvjiem un piedalījies koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdēs, pašizolēties nepieciešams arī valdības locekļiem, tostarp Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV).

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) pirmdien LTV "Rīta panorāmā" atkārtoti uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai infekcijas pārnese nekļūst nekontrolējama un lai medicīnas darbinieki joprojām spēj izsekot inficēšanās avotiem, tāpēc nepatīkams esot Saeimas deputāta Kaimiņa gadījums, kurš maldinot par paša inficēšanās ar Covid-19 iespējamajiem apstākļiem. "Man šķiet nepieņemami, ka augsta amatpersona, kas lemj par ierobežojumiem sabiedrībai, pati tos pārkāpj," Kaimiņa rīcību komentēja ministre.

Tikmēr Kaimiņš sociālajā tīklā "Facebook" pirmdien norādījis, ka 1.martā atradies Viļņā, Lietuvā. Tobrīd Lietuva nebija jaunā koronavīrusa skartā teritorija.

6. martā deputāts sajuties slikti un viņš hospitalizēts Infektoloģijas slimnīcā. Tur, kā vēlāk izrādījies, viņam analīzes uz Covid-19 netika veiktas, un tika diagnosticēta strutaina angīna.

Pēc izrakstīšanas, viņš ievērojot ārstu norādījumus, ārstējies mājās ar izrakstīto antibiotiku kursu. 15. martā un 16. martā viņš ieradies darbā.

"Ja pat pieņem, ka Lietuvā varētu būt inficējies ar Covid-19 (to vairs nevar pārbaudīt), pēc visiem postulātiem 15.martā jau būtu beidzies 14 dienu inkubācijas periods. Kāpēc man netika veiktas analīzes uz Covid-19? Nejautājiet man, bet dakteriem un šoreiz arī ministrei," norāda deputāts.

18. marta vakarā viņš uzzinājis, ka personai, ar kuru esot kontaktējies, apstiprināts minētais koronavīruss. 19. martā deputāts mēģinājis sazvanīt attiecīgos dienestus, lai pieteiktos uz analīzēm. 20.marta rītā deputāts nodevis analīzes, un 21. martā viņam apstiprināts Covid-19.

Kaimiņš apgalvo, ka pēc rezultātu paziņošanas neesot bijis ārpus mājas, bet ievērojis karantīnu un sadarbojoties ar epidemiologiem.

"Atskatoties uz savu dzīves ritmu, pamatoti varu atzīt, ka kopš 17. marta neesmu aktīvi nekur piedalījies, un mans dzīves ritms atbilst pašizolācijas noteikumiem, lai arī 17. martā man vēl nebija informācijas, ka esmu bijis kontaktā ir inficētu personu, un tajā laikā mans pienākums bija tikai ievērot sociālu distancēšanos," norāda deputāts.

Valdības lēmums par ārkārtējo situāciju paredz, ka iedzīvotājiem ir jāveic īpaši epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Personām, kuras ieradušās no ārvalstīm, 14 dienas jānodrošina pašizolācija dzīvesvietā. Šajā laikā nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku. Šajā gadījumā cilvēks var iziet no mājas, bet nedrīkst kontaktēt ar citiem cilvēkiem tuvāk par diviem metriem.

Tāpat šīs personas nedrīkst pakļaut citas personas inficēšanās riskam, samazinot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem.

Ja personai nav citu risinājumu, tad uzliekot sejas masku un ievērojot divu metru distanci starp veikala apmeklētājiem un darbiniekiem, veikalu drīkst apmeklēt laikā, kad veikalā ir vismazāk cilvēku, kā arī stingri jāievēro higiēna.

Valdības lēmums arī paredz, ka personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas 14 dienas jānodrošina pašizolācija dzīvesvietā.

Savukārt personām, kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, jāatrodas stingrā izolācijā. Šajā laikā nedrīkst pamest dzīvesvietu un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām.