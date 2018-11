Kalnciema ielas izdegušajā graustā atrasts jenotsuns

Trešdien Rīgā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) izdevies likvidēt naktī uz svētdienu izcēlušos ugunsgrēku sešstāvu graustā Rīgā, Kalnciema ielā. Pēc dzēšanas darbu beigām izdegušajā ēkā atrasts jenotsuns, portālu "Delfi" informē VUGD.

Ugunsdzēsēji glābēji ugunsgrēku sešstāvu neapsaimniekotā ēkā Kalnciema ielā Rīgā dzēsa četras dienas. To izdevās likvidēt trešdien pulksten 13.19.

Pulksten 13.35 Meža iela posmā no Raņķa dambja virzienā uz Kalnciema ielu atjaunota transporta kustība.

Dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka ēkas starpstāvu pārsegums bija sagruvis no sestā līdz otrajam stāvam, līdz ar to dzēšanas darbi noritēja tikai no ārpuses, uzsver VUGD.

Trešdien, veicot dzēšanas darbus, ugunsdzēsēji vienā ēkas daļā atrada jenotsuni, kurš tur bija paslēpies. Glābēji dzīvnieku notvēra un nogādāja veterinārās klīnikas darbiniekiem.

Ugunsgrēks neapsaimniekotā jūgendstila sešstāvu ēkā Kalnciema ielā 2b starp Raņķa dambi, Kalnciema, Daugavgrīvas un Meža ielu, izcēlās naktī uz svētdienu. Dega ēkas visi stāvi un jumts.

Policijā par notikušo sākts kriminālprocess. Policija iespējamās versijas nekomentē, taču VUGD Rīgas reģiona pārvades priekšnieka vietnieks Uģis Vējš Latvijas televīzijai atzina, visticamāk, notikusi ļaunprātīga dedzināšana.