Sabiedrības veselības speciāliste Anda Ķīvīte-Urtāne ar kolēģiem joko, ka lūdzot Dievu, lai nākamā Covid-19 mutācija ar potenciālu pārtrumpot pašlaik pasaulē dominējošo delta jeb Indijas paveidu nenāktu no Latvijas. Tas liktu eksplodēt Latvijas starptautiskajai atpazīstamībai, bet Ķīvīte-Urtāne atzīst: “Tādu kaunu mēs negribētu piedzīvot.” Gluži nereāli tas gan neesot.

Ķīvīte-Urtāne ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un epidemoloģijas katedras asociētā profesore un RSU Sabiedrības veselības institūta direktore. Viņa arī pārstāvēja zinātnieku grupu, kas pirms dažām nedēļām kolektīvi “pacēla cepuri” un pārtrauca sadarbību ar valdību, nejūtot politiķu vēlmi pieņemt zinātnē balstītus lēmumus. Pētniece intervijā skaidro, kas viņu dara bažīgu amatpersonu līdzšinējos izteikumos par dzīvi pēc 15.novembra un kāpēc krīzes laikā atlaist ierobežojumu grožus nevajadzētu arī vakcinētiem cilvēkiem. Vai arī nākamgad rudens pasākumi ir “norakstāmi” un Covid-19 varētu nozagt Ziemassvētkus? Kāpēc Covid-19 nesaudzīgi “ķer” aizvien jaunākus cilvēkus? Vai kāda no pašlaik pieejamajām vakcīnām ir labāka par citām? Kāpēc Ķīvīte-Urtāne pie pirmās izdevības steigs vakcinēt pret Covid-19 arī savus jaunākos bērnus?

Vērojot norises pasaulē un jaunākās zinātnes atziņas, pētniecei aktuāls ir arī jautājums par trešo vakcīnu. Arī Ķīvītei-Urtānei kopš otrās potes pagājis vairāk nekā pusgads. Zināms satraukums par to esot: “Īstenībā es jūtos drusku strjomā, kā saka. Es ļoti gribētu šo trešo – balsta vakcīnu, bet diemžēl nepiederu nevienai no prioritārajām grupām. Tiklīdz tas būs iespējams, es to noteikti darīšu. Un to vajadzētu darīt visiem, tiklīdz tas ir iespējams.”

Lasām, ka valstīs, kas ir vakcinācijas pirmrindnieces un jau bija atgriezušās pie vecās dzīves, saslimstība atkal sāk pieaugt un dažās arī jāatgriežas pie kādiem ierobežojumiem. Kāpēc tā?

Vienas pareizās atbildes nebūs – lai gan pandēmijā dzīvojam jau kādu laiku, tas tomēr ir relatīvi īss.