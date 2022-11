Kampaņā veicinās jauniešu interesi par asins ziedošanu

Trešdien, 9. novembrī, Valsts Asins donoru centrs (VADC) atklās kampaņu "Asins draudzība 2022", kuras mērķis ir veicināt gados jaunu cilvēku interesi un atsaucību asins ziedošanā, portālu "Delfi" informēja VADC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kampaņā "Asins draudzība 2022" plānots rīkot arī "Asins draugu kausu", kas darbosies kā aicinājums studentiem kļūt par donoriem, pārstāvot augstskolu un augstskolām pretendējot uz galveno balvu – ceļojošo "Asins draugu" kausu, kura autors ir tēlnieks Ginters Krumholcs.

Tāpat tiks izsludināta "Asins draugu akadēmija", kas ir izglītojošā kampaņa skolās ar mērķi sniegt potenciālajiem donoriem informāciju, zināšanas un iedrošinājumu.

"Asins draugu akadēmijā" piedalīsies sešas skolas no dažādām Latvijas vietām. Aktīvākā klase saņems balvas no "Čilli pica", bet skolotājai būs balva no "Pranamat".

Kampaņas atklāšana plānota 9. novembrī pulksten 14. Pasākumā notiks arī kampaņas atklāšanas diskusija, ko vadīs Latvijas Kultūras Akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes lektore Daina Volkinšteine.

Diskusijā piedalīsies pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs, žurnāliste Kristīne Garklāva, Latvijas Radio5 "Pieci.lv" raidījumu vadītājs Magnuss Eriņš, horeogrāfs, deju pedagogs un deju skolas "Dzirnas" vadītājs Agris Daņiļevičs, "Ghetto Games" pārstāvis un citi.

Kampaņā "Asins draudzība" aicināti piedalīties gan augstskolu studenti, gan pasniedzēji, dažādu apvienību un kustību pārstāvji. Asins draudzība ir kustība, kurā aicināts piedalīties ikviens.