Kanāda līdz 2026. gadam dubultos Latvijā izvietoto karavīru skaitu

Pirmdien, 10. jūlijā, Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) un Kanādas aizsardzības ministre Anita Ananda Ādažu militārajā bāzē parakstīja ceļa karti, iezīmējot jau sasniegto, kā arī nosakot turpmākos soļus Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā palielināšanu no bataljona līdz brigādes līmenim.

"Latvijas un Kanādas parakstītā ceļa karte detalizēti atspoguļo jau paveikto darbu gan politiskajā, gan militārās plānošanas un sadarbības jomā, kā arī definē turpmāko darbu un ceļā uz NATO brigādi. Kanādas paustā apņemšanās vairāk nekā divas reizes palielināt Latvijā izvietoto Kanādas karavīru skaitu līdz 2026. gadam ir skaidrs un nepārprotams apliecinājums Kanādas nodomam stiprināt ne tikai Latvijas, bet arī visa NATO austruma flanga drošību un aizsardzības spējas," uzsver Mūrniece.

Ceļa karte nosaka, ka pakāpeniski tiks palielināts pastāvīgi izvietoto NATO spēku un ekipējuma apmērs Latvijā. Savukārt Latvija apliecina savu apņemšanos ieguldīt resursus turpmākai nacionālo aizsardzības spēju celšanā un nodrošināt uzņemošās valsts atbalstu sabiedrotajiem, tai skaitā izveidot jaunu militāro poligonu "Sēlija". Plānots, ka brigāde savu pilno kaujas gatavību sasniegs līdz 2026. gadam.

News from Latvia: We’re renewing and expanding Operation REASSURANCE for three years – and we’re more than doubling our presence with up to 2,200 personnel to be persistently deployed. This will reinforce and enhance our land, maritime, and air capabilities.